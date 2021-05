Văn hoá, xã hội Kích hoạt mức cao hệ thống chống dịch trong trường học

(kontumtv.vn) – Sau 4 ngày nghỉ lễ, ngày 4/5, các trường học trên địa bàn tỉnh Kon Tum bắt đầu cho học sinh đi học trở lại. Những ngày nghỉ lễ, tình hình dịch Covid-19 đã có những chuyển biến phức tạp, để đảm bảo vừa dạy học, vừa chống dịch, các đơn vị trường học trên địa bàn thành phố Kon Tum đã nhanh chóng kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch ở mức cao nhất.

Tại Trường Mầm non Hoa Hồng, thành phố Kon Tum, cả giáo viên và trẻ đều đeo khẩu trang trong suốt quá trình học. Bàn khử khuẩn được nhà trường đặt ngay trước mỗi phòng học để tiện cho việc sát khuẩn tay. Trẻ được bố trí ngồi cách xa nhau hơn so với bình thường. Cô Phạm Thị Mai, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Phượng, thành phố Kon Tum cho biết, công tác phòng chống dịch đã được nhà trường triển khai trước đó 1 ngày để sẵn sàng đón trẻ trở lại trường học. Toàn bộ khuôn viên nhà trường được tổng vệ sinh, các đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị dạy và học được khẩn trương sát khuẩn. Ngay trong ngày đầu tiên trẻ đến trường, các biện pháp như đeo khẩu trang bắt buộc đối với giáo viên, học sinh, sát khuẩn tay, giãn cách trong giờ học, giờ ăn… được triển khai đồng loạt. Cô Phạm Thị Mai cho biết thêm: “Chúng tôi không tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho trẻ trong trường như hát Quốc ca, đồng diễn thể dục buổi sáng để hạn chế tập trung đông nguời. Đặc biệt chúng tôi không tổ chức các hoạt động cho phụ huynh đi vào trường mà chỉ đón trẻ ở ngoài cổng trường và tổ chức giãn cách giờ ăn cho từng khối lớp cũng như là đón trẻ theo từng khối lớp để lệch giờ, làm sao tránh tụ tập đông người tại trường”.

Còn tại Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum, toàn bộ học sinh và giáo viên đều chấp hành đeo khẩu trang y tế, bàn khử khuẩn và đo thân nhiệt được nhà trường đặt trước sân trường, đảm bảo 100% học sinh đều thực hiện đúng – đủ khuyến nghị 5K của Bộ Y tế trước và trong suốt quá trình tham gia học tập tại trường. Trường có hơn 800 học sinh, trong đó, trên 500 em ở bán trú. Để đảm bảo an toàn cả trong tiết học, giờ ra chơi và giờ ăn bán trú, giáo viên thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các em thực hiện nghiêm việc sát khuẩn tay, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Cô Trần Thị Thu Thủy, Hiệu Trưởng trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum cho biết: “Sáng hôm nay, tôi chỉ đạo tất cả giáo viên chủ nhiệm nắm bắt tình hình học sinh được gia đình đưa đi tham quan du lịch ở những vùng có dịch, để chỉ đạo kịp thời thông báo phụ huynh học sinh cho con em mình đi khai báo y tế và thông báo đến giáo viên chủ nhiệm, đến giờ phút này nhà trường đã nắm rõ tình hình của tất cả các em học sinh trong toàn trường, sáng nay 830/840 học sinh có mặt tại trường. Thay vì trước đây ăn 2 ca thì tôi giãn ra thành 3 ca để đảm bảo vấn đề giãn cách của học sinh và đảm bảo về sức khỏe”.

Cô Ngô Thị Hải Yến, chủ nhiệm lớp 5A, Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, thành phố Kon Tum cho hay: “Đối với phụ huynh chúng tôi thường xuyên trao đổi liên lạc qua nhóm zalo để đôn đốc nhắc nhở phụ huynh nhắc các cháu đeo khẩu trang từ nhà đến trường và từ trường về nhà cũng như là ở tại gia đình thì tuyên truyền phụ huynh nắm thông điệp 5k để cùng với học sinh thực hiện thường xuyên”.

Để hạn chế tiếp xúc trực tiếp cũng như đẩy nhanh quá trình thông tin, phối hợp trong công tác chống dịch, các trường đã sử dụng các kênh như Website, Zalo để thông tin về tình hình dịch, phương án chống dịch đến giáo viên, phụ huynh. Từ đó, tạo sự nhịp nhàng, đồng nhất trong công tác chống dịch. Việc hệ thống chống dịch được kích hoạt nhanh chóng trong môi trường giáo dục là điều kiện cần thiết để vừa thực hiện chống dịch, vừa đảm bảo chương trình dạy và học.

Chung Loan – Đức Thắng