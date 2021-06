Văn hoá, xã hội Kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT tại huyện Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đã kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại điểm thi huyện Ngọc Hồi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Ngọc Hồi 444 thí sinh đăng ký dự thi; trong đó, có 11 thí sinh tự do. Theo kế hoạch, trên địa bàn huyện có 01 điểm thi chính tại Trường THPT Nguyễn Trãi và 01 điểm thi dự phòng tại Trường THCS thị trấn Plei Kần. Tại mỗi điểm có 20 phòng thi chính và 3 phòng thi dự phòng. Hiện nay, cùng với tập trung tổ chức bồi dưỡng kiến thức và ôn thi cho học sinh, cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi đã được chuẩn bị cơ bản đảm bảo. Cùng với đó, đã xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, mưa bão, đặc biệt là phương án phòng chống dịch COVID-19. Ngoài hỗ trợ về nơi ăn ở cho thí sinh ở xa về dự thi, huyện Ngọc Hồi đã trích ngân sách hơn 45 triệu đồng hỗ trợ 137 thí sinh là người dân tộc thiểu số để các em an tâm bước vào kỳ thi.

Đoàn kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đề nghị các đơn vị trường THPT phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền các biện pháp phòng dịch COVID-19, huy động các nguồn lực đảm bảo 100% thí sinh tham gia kỳ thi thuận lợi; tiếp tục triển khai tốt kế hoạch ôn tập, phụ đạo kiến thức cho học sinh; chuẩn bị tốt các phương án dự phòng trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong và ngoài khu vực thi; đảm bảo an toàn cho thí sinh dự thi và cán bộ coi thi để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đã tặng điểm thi huyện Ngọc Hồi 700 khẩu trang y tế để thực hiện tốt thông điệp 5K trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.

CTV Thu Trang