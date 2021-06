Văn hoá, xã hội Kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT tại huyện Đăk Glei

(kontumtv.vn) – Sáng 23/6, đoàn công tác của Sở GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2021 tại huyện Đăk Glei.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn huyện Đăk Glei có một điểm thi tại trường THPT Lương Thế Vinh với 13 phòng thi, trong đó có 02 phòng thi dự phòng, 01 phòng chờ và 233 thí sinh dự thi.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao công tác ôn thi, chuẩn bị cơ sở vật chất, chủ động các điều kiện tại các phòng thi; đồng thời đề nghị các trường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho kỳ thi. Tại điểm thi, lực lượng chức năng cần làm tốt công tác phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự, đảm bảo các điều kiện về điện, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm cho thí sinh cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19.

CTV A Lộc – Minh Đức