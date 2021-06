Văn hoá, xã hội Kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT tại huyện Ngọc Hồi và Đăk Hà

(kontumtv.vn) – Ngày 23/6/2021, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Kon Tum đã kiểm tra tại huyện Ngọc Hồi và huyện Đăk Hà. Tham gia đoàn có lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở Y tế.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, huyện Ngọc Hồi có 444 thí sinh dự thi. Trong đó, có 137 thí sinh DTTS. Đến nay, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất; công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm thi; công tác ôn tập cho các thí sinh dự thi đã được các đơn vị trường tại Ngọc Hồi thực hiện nghiêm túc. UBND huyện Ngọc Hồi đã hỗ trợ cho các em học sinh DTTS, hỗ trợ điểm thi hơn 50 triệu đồng. Qua kiểm tra tại điểm thi chính thức là Trường THPT Nguyễn Trãi và tại điểm thi dự phòng là Trường THCS thị trấn Plei Kần, kiểm tra công tác ôn tập tại Trường PTDTNT huyện, Phó chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc chỉ đạo UBND huyện Ngọc Hồi và các trường cần tạo điều kiện tốt nhất cho công tác tổ chức thi được thuận lợi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý huyện Ngọc Hồi tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm thi, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó, lưu ý thực hiện việc vệ sinh, khử khuẩn tại các điểm thi trước và sau ngày thi; tiến hành đo thân nhiệt, yêu cầu đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn đối với thí sinh và cán bộ tham gia công tác thi; bố trí phòng thi dự phòng; tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh yên tâm dự thi và chủ động xử lý các tình huống.

Tại huyện Đăk Hà, đoàn kiểm tra tại Trường PTDTNT huyện, tại điểm thi chính thức là Trường THPT Trần Quốc Tuấn và điểm thi dự phòng là Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Đăk Hà. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, huyện Đăk Hà có 571 thí sinh dự thi tại 24 phòng thi. Hiện nay, công tác đảm bảo tại điểm thi chính thức đã cơ bản hoàn tất. Hệ thống điện nước, phòng thi, bàn ghế, phòng y tế, hệ thống an ninh an toàn thi được đảm bảo. Các đơn vị trường đang gấp rút ôn tập cho học sinh với mục tiêu 100% thí sinh đậu tốt nghiệp. Để giúp kỳ thi diễn ra thuận lợi, UBND huyện Đăk Hà đã hỗ trợ trên 150 triệu đồng kinh phí ăn ở cho các thi sinh DTTS, thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi làm việc với UBND huyện và các trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc đánh giá cao công tác chuẩn bị của huyện Đăk Hà, đề nghị địa phương, các trường chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh, lưu ý không để bị động khi xảy ra các tình huống đột xuất, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền trên địa bàn để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của nhân dân đối với kỳ thi. Lưu ý các trường phải đảm bảo công tác vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, vệ sinh khu nội trú.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu huyện Đăk Hà chủ động cập nhật thông tin để có hướng giải quyết phù hợp nếu có thí sinh rơi vào trường hợp F1, F2 trong các ngày tổ chức thi.

Văn Hiển