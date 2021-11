Văn hoá, xã hội Kon Plông xét xử vụ án cướp tài sản

(kontumtv.vn) – Tòa án Nhân dân huyện Kon Plông vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Lý Ngọc An về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản” theo Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, khuya ngày 28/4/2021, Lý Ngọc An điều khiển xe mô tô của A Na Tô, chở A Na Tô đến gần khu vực cổng chào, đường vào thị trấn Măng Đen, lợi dụng đêm khuya, vắng người, An chiếm đoạt xe mô tô của A Na Tô. Trước sự kháng cự của A Na Tô, Lý Ngọc An sử dụng 02 con dao trong người uy hiếp, tấn công làm cho A Na Tô không thể chống cự. Bực tức vì thái độ chống đối quyết liệt của A Na Tô, An đã đe dọa và đốt cháy hoàn toàn xe mô tô của A Na Tô.

Căn cứ cáo trạng và quá trình tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lý Ngọc An 10 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản” và phải bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng./.

CTV Thiều Vân – Lý Tưởng