Văn hoá, xã hội Kon Tum ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên diễn ra an toàn, đúng quy chế

(kontumtv.vn) – Nhờ chuẩn bị tốt và triển khai chặt chẽ, ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên tại tỉnh Kon Tum năm 2022 đã diễn ra an toàn, đúng quy chế, đúng luật. Các thí sinh phấn khởi và tự tin hoàn thành hai môn thi.

Năm học 2021-2022 các thi sinh tỉnh Kon Tum chịu nhiều áp lực do tác động của dịch bệnh Covid-19. Lịch học của các em bị thay đổi liên tục khi vừa học online, vừa học trực tiếp. Chính nhờ sự quan tâm chỉ đạo kịp thời và hiệu quả của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nỗ lực của ngành giáo dục nên các em hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Sự quan tâm dạy dỗ của các thầy, cô giáo và sự nỗ lực của các thí sinh giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp. Với sự tự tin, thí sinh Đinh Thế Hoài Sơn, học sinh Trường THPT Kon Tum cho biết: “Em thấy hơi hồi hộp một xíu nhưng em đã chuẩn bị kỹ lưỡng ở nhà rồi và cùng với sự nỗ lực và hỗ trợ của thầy cô, em sẽ cố gắng hết sức làm thật tốt và đậu tốt nghiệp cùng với việc lấy điểm để xét tuyển đại học”.

Trong buổi thi đầu tiên có 4.655 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, vắng 18 thí sinh. Trong đó, có 14 thí sinh bỏ thi sau khi đăng ký dự thi, 2 thí sinh miễn thi, 2 thí sinh nhập viện trước ngày thi. Trong số vắng thi có 3 thí sinh Hệ giáo dục thường xuyên, 15 thí sinh hệ giáo dục phổ thông. Trong thời gian thi môn Ngữ văn, chưa phát hiện trường hợp nào vi phạm quy chế thi.

Về môn Ngữ văn, nhiều thí sinh cho biết cấu trúc tương tự đề tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố hồi cuối tháng 3. Trong đó, phần đọc hiểu 3 điểm và phần nghị luận 7 điểm. Đây là cấu trúc học sinh rất quen thuộc. Các câu hỏi nhận biết dễ đạt điểm tối đa. Phần nghị luận văn học có sự phân hoá mức điểm khá và giỏi. Thí sinh A Loan, dân tộc Ba Na, dự thi tại Điểm thi Trường THPT Trường Chinh, Thành phố Kon Tum cho biết: “Em cũng hơi lo lắng đề sáng nay ra bài nào nhưng cũng rất là vui tại vì ra bài chiếc thuyền ngoài xa tại vì bài đó mấy cô ôn tập cho chúng em kỹ càng. Vì vậy chúng em cũng chắc một phần học sinh cũng làm được bài”.

Buổi chiểu ngày 7/7, thí sinh thi môn Toán vào lúc 14h30. Thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức trắc nghiệm. Về đề Toán, nhiều thí sinh cho rằng có sự phân hóa rõ nét cho từng nhóm đối tượng học sinh. Đối với học sinh có học lực trung bình việc đạt điểm từ 5-6 là không khó. Đề toán năm nay cũng là thử thách lý thú đối với các học sinh sử dụng điểm môn này để xét tuyển đại học. Em Hà Thị Hạnh- dân tộc Thái, học sinh Trường PTDTNT huyện Sa Thầy vui vẻ nói: “Em cũng tự tin môn toán, em nghĩ môn toán dễ hơn mọi năm, nếu theo khả năng của em thì em tự tin trên bảy”.

Em Hồ Ngọc An, dự thi tại Điểm thi Trường THPT NTDT tỉnh Kon Tum nói về kết quả của ngày thi đầu tiên: “Trong ngày đi thi đầu tiên em nghĩ là em sẽ làm bài tốt cả hai môn văn và toán. Nhưng mà môn văn chỉ ở mức khá còn môn toán ở mức tốt hơn”.

Trong buổi chiều 7/7 có 4.640 thí sinh dự thi môn Toán, vắng 17 thí sinh. Trong đó có 3 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, 14 thí sinh hệ Giáo dục phổ thông.

Để đảm bảo cho kỳ thi, tỉnh Kon Tum huy động gần 830 giám thị, giáo viên, lực lượng công an và nhân viên y tế làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Đặc biệt, rất đông đoàn viên thanh niên tham gia chương trình tiếp sức mùa thi do Tỉnh đoàn Kon Tum phát động. Sự chuẩn bị chu đáo này là động lực giúp các thi sinh dự thi thuận lợi. Thượng Úy Phan Tiến Dũng làm công tác an ninh tại Điểm thi trường THPT Kon Tum nói: “Chúng tôi ở đây thực hiện theo đúng nhiệm vụ của mình, đảm bảo 24/24 tại điểm thi, cố gắng để cuộc thi thành công tốt đẹp”.

Có mặt tại điểm thi trường THPT Quang Trung, huyện Sa Thầy từ rất sớm, chị Siu H’Ten, Phó Bí thư Huyện Đoàn Sa Thầy cho biết: “Trong đợt này Huyện đoàn Sa Thầy hủy động gần 60 đoàn viên thanh niên chia làm 4 tổ. Một là hỗ trợ an toàn giao thông, hỗ trợ các bạn thí sinh, đội xe ôm và cấp phát nước, khẩu trang miễn phí. Bên cạnh đó chúng tôi tặng quà cho 6 em có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quả 200.000”.

Với các bậc phụ huynh, trải qua 12 năm đồng hành cùng con cái trong học tập, giờ là thời điểm kỳ vọng con mình đạt kết quả tốt. Chị Tống Thị Mỹ Liên ở phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, có con thi tốt nghiệp năm nay cho biết, từ 6 giờ sáng chị và con gái đã có mặt tại điểm thi. “Đưa cháu đến sớm cũng mong cháu có một tinh thần tốt. Đi sớm phòng khi mưa gió về mặt giao thông. Mong cháu có thành tích tốt. Riêng tôi lo ăn uống cho cháu, không cho cháu thức quá khuya gọi cháu dậy sớm để có tinh thần tốt. Cầu mong cho các con thi tốt.”, chị Mỹ Liên chia sẻ.

Về cơ bản ngày thi tốt nghiệp đầu tiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng luật. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các điểm thi được đảm bảo. Kết quả đạt được trong ngày đầu tiên của kỳ thi là cơ sở để tỉnh Kon Tum tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Văn Hiển – Thanh Thái