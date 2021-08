Văn hoá, xã hội Kon Tum sẵn sàng đón năm học mới

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên cho năm học 2021-2022. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị của các trường cơ bản đã sẵn sàng, góp phần tạo khí thế phấn khởi trước thềm năm học mới.

Năm học 2021-2022, Trường THPT Kon Tum, thành phố Kon Tum tuyển sinh 120 chỉ tiêu hệ chất lượng cao và 360 chỉ tiêu hệ đại trà. Để phục vụ công tác dạy và học năm học mới, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ gần 40 phòng học và 88 giáo viên. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Duyệt, Hiệu trường Trường THPT Kon Tum, thành phố Kon Tum cho biết, giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc gia cấp độ 2 và là một trong những trường có chất lượng đào tạo tốp đầu của tỉnh, ngay từ bây giờ, nhà trường cũng đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho năm học mới, trong đó giữ vững kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt tỉ lệ đậu Đại học trên 99%, đậu tốt nghiệp 100%, chất lượng dạy học của nhà trường là đổi mới theo hướng GDPT năm 2018.

Theo kế hoạch, ngày 5/9/2021, ngành giáo dục tỉnh Kon Tum sẽ chính thức đón năm học mới, 2021-2022. Do đó, các thầy cô giáo trường TH – THCS Đăk Blà, thành phố Kon Tum đang gấp rút làm vệ sinh lớp học, sân trường và chăm sóc cây xanh. Năm nay, trường có 940 học sinh của cả hai khối lớp được phân thành 54 lớp. Trường nằm trên địa bàn xã khó khăn, tỷ lệ học sinh người DTTS chiếm trên 87% nên công tác nâng cấp cơ sở vật chất được nhà trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương. Đến nay, từ điểm trường chính cấp THCS đến 3 điểm trường cấp tiểu học của nhà trường, cơ sở vật chất đã khá khang trang, đồng bộ. Cô giáo Trần Thị Kim Mươi, Hiệu trưởng Trường TH – THCS Đăk Blà, thành phố Kon Tum cho biết: “Về cơ bản đến giờ phút này được sự quan tâm của UBND thành phố, trường đã đại tu, quét vôi, chỉnh trang lại những vết nứt, đến thời điểm này đã hoàn thành và tất cả các cả giáo viên đã vệ sinh rất là sạch sẽ để đón các em ra lớp.”

Cùng với các cấp học trên địa bàn, Trường Mầm non Cổ Tích, thành phố Kon Tum cũng đang rộn ràng sắp xếp lại bàn ghế, lớp học, khu vui chơi. Tại đây, các cô giáo tự tay khéo léo vẽ từng bức tranh, trang trí từng góc học tập như một món quà chào đón các em nhỏ. Chỉ tiêu tuyển sinh trong năm học 2021-2022 của trường là 120 em. Do dịch Covid-19 phức tạp nên tâm lý phụ huynh còn nhiều lo lắng khi các em nhỏ đến trường. Hiểu được điều đó, Trường Mầm non Cổ Tích đặc biệt chú trọng công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo môi trường xanh-sạch-đẹp để phụ huynh yên tâm đưa con em tựu trường.

Sau một thời gian tạm nghỉ dạy do dịch covid-19, các cô giáo mầm non tư thục đều vui mừng vì được đi dạy trở lại. Thời gian qua, đời sống của gia đình cô Trần Thị Hồng Vy, giáo viên Trường Mầm non Cổ tích, thành phố Kon Tum bị ảnh hưởng rất nhiều do nghỉ việc, thu nhập giảm. Cô Trần Thị Hồng Vy chia sẻ về mong muốn của mình trước năm học mới: “Tôi cũng như tất cả các cô giáo trong trường đều mong muốn tình hình dịch qua mau để tất cả các con đều đến trường và các cô trong trường đều có thể đi làm lại bình thường, bản thân tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để bắt đầu một năm học mới.”

Năm nay, quy mô học sinh toàn tỉnh là 164.300 học sinh, trong đó nhà trẻ có ít nhất với 4.600 em, cấp tiểu học đông nhất với 65.000 em. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục cho cả năm học 2021-2022, ngành GD-ĐT tỉnh Kon Tum đã triển khai rà soát, trang bị đồ dùng dạy học, cơ sở vật chất trường, lớp, sách dùng chung cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cũng như bố trí đội ngũ giáo viên để triển khai dạy học, nhất là triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6. Đối với ngày khai giảng, Sở GD&ĐT cũng xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên trong bối cảnh dịch Covid-19. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022: “Ngành xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm như sau: Trước hết là nâng cao chất lượng GD cho trẻ mầm non, huy động trẻ ra lớp, giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, chuẩn bị tốt tiếng Việt cho cho trẻ mầm non và trẻ DTTS. Đối với GDPT sẽ tập trung triển khai có hiệu quả việc đổi mới CT SGK GDPT năm 2018, cụ thể hóa văn bản NQ số 29 về đổi mới căn bản GD ĐT trên địa bàn toàn tỉnh , trong đó chú trọng ngoài giáo dục kiến thức thì có chú trọng đối với các kĩ năng sống đảm bảo học sinh phát triển một cách hài hòa.”

Lại qua một mùa hè của dịch Covid-19, các em học sinh đều mong mỏi sớm được gặp thầy cô và bạn bè. Vậy nên, hiện tại, học sinh đã chủ động chuẩn bị đầy đủ hành trang, tâm lý cho năm học mới. Tỉ mỉ bao từng cuốn sách, dán từng nhãn vở, em Lương Thị Trâm Anh ở Tổ dân phố 2B, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà thích thú cho biết: “Năm nay em lên lớp 6 em rất mong muốn khi được đến trường mới, ba mẹ em đã chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập như sách vở, cặp sách và quần áo mới,em rất mong muốn được đến trường mới. Trong năm học này em sẽ cố gắng học tập thật tốt.”

Năm học mới đang đến gần. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, hy vọng ngành giáo dục Kon Tum sẽ tiếp tục đạt được những thành tích cao trong năm học 2021-2022./.

Cát Tiên – Văn Hiển