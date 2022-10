Văn hoá, xã hội Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam

(kontumtv.vn) – Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 – 10/10/2022), chiều ngày 10/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống các thế hệ làm công tác xuất bản, in và phát hành sách qua các thời kỳ.

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp xuất bản, in, phát hành hoạt động ổn định, từng bước phát triển về quy mô, năng lực hoạt động. Tính đến tháng 10/2022, trên địa bàn tỉnh có 8 cơ sở được cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm và 80 đơn vị đăng ký hoạt động in, photocopy tư nhân; 4 cơ sở phát hành xuất bản và hơn 10 nhà sách tư nhân. Công tác quản lý nhà nước về xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh thời gian qua đi vào nền nếp và hiệu quả. Hoạt động giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in, phát hành luôn được thực hiện đúng quy định; trung bình hàng năm, thẩm định và cấp giấy phép xuất bản cho khoảng 150 tài liệu không kinh doanh cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các tài liệu xuất bản không kinh doanh đều được thẩm định, kiểm tra. Ở lĩnh vực in ấn được quan tâm đầu tư, hiện đại hoá công nghệ, sản phẩm phong phú, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khác nhau. Các công ty in mở rộng đầu tư, trang bị máy móc, hiện đại hóa quy trình, nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật cao. Ở lĩnh vực phát hành, các công ty phát hành sách đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành kế hoạch trong năm, triển khai các hoạt động thiết thực góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, phối hợp với Sở TT&TT trong việc tổ chức các hoạt động Ngày sách hàng năm tại tỉnh…

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông chúc mừng những kết quả ngành xuất bản, in và phát hành của tỉnh Kon Tum. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, cần phải hoàn thiện mô hình tổ chức và phương thức hoạt động dựa trên công nghệ số. Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 1384 ngày 7/9/2021 về việc phê duyệt kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành giai đoạn 2021 – 2025. Vì vậy, nhiệm vụ trong thời gian tới rất nặng nề nhưng cũng là cơ hội để các đơn vị chuyển mình mạnh mẽ hơn./.

Hoàng Lợi – Đức Thắng