Kỳ thi đánh giá năng lực của các trường Công an nhân dân dự kiến từ 2-3/7/2023

Năm 2023, Bộ Công an tiếp tục tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để làm căn cứ xét tuyển vào các trường Công an nhân dân. Ảnh: TTXVN

Thiếu tướng Đỗ Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết, năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Đề án số 04/ĐA-BCA ngày 21/5/2021 của Bộ Công an về “Đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân”.

Nhóm các học viện, trường Công an nhân dân là một trong 5 đơn vị tiên phong tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh. Điều này thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyển sinh Công an nhân dân; tăng cường uy tín của các học viện, trường Công an nhân dân trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học.

Kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm 2022 đã hoàn thành mục tiêu, yêu cầu, đề ra, đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, được dư luận xã hội và các đơn vị chức năng đánh giá cao.