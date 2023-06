Văn hoá, xã hội Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 diễn ra an toàn, nghiêm túc

(kontumtv.vn) – Sau 02 ngày tổ chức, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không ghi nhận trường hợp cán bộ, giám thị coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 tỉnh Kon Tum có trên 5.000 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 12 điểm thi chính thức, 9 điểm thi dự phòng và diễn ra trong 02 ngày từ 28 – 29/6. Tính đến 16 giờ chiều 29/6, ở môn Ngoại ngữ, môn thi cuối cùng của Kỳ thi có tổng cộng 16 thí sinh vắng thi, trong đó, 9 thí sinh được miễn thi, 05 thí sinh bỏ thi, 01 thí sinh được miễn thi tất cả các môn, 01 thí sinh ốm. So với các năm trước, Kỳ thi năm nay trên địa bàn tỉnh có số lượng thí sinh vắng thi, bỏ thi thấp hơn rất nhiều. Trong suốt 02 ngày thi, các thí sinh đã nỗ lực hết mình để hoàn thành 04 bài thi gồm Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ và 02 bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi của tất cả các môn được đánh giá là bám sát chương trình học, vừa sức với thí sinh và có tính phân loại cao. Em Trần Anh Đức, học sinh Trường THPT Trần Quốc Tuấn, huyện Đăk Hà nói: “Em thấy đề năm nay có tính phân hoá khá cao, tập trung chủ yếu vào các câu có tính vận dụng cao. Em nghĩ với đề thi như thế này thì rất phù hợp để xét tuyển đại học. Và em nghĩ bản thân làm khá là tốt, hy vọng là sẽ được trên 9 điểm.”

Trong suốt 02 ngày diễn ra Kỳ thi, đối với công tác tổ chức Kỳ thi, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các Trưởng Điểm thi bố trí khu vực thi, mỗi phòng tối đa 24 thí sinh với khoảng cách tối thiểu giữa hai thí sinh ngồi cạnh nhau là 1,2m. Mỗi điểm thi được bố trí 02 cán bộ an ninh, 05 cán bộ cảnh sát đảm bảo công tác an ninh, an toàn trong thời gian tổ chức coi thi, bảo quản, lưu giữ đề thi, bài thi. Riêng khu vực bảo quản đề thi, bài thi của thí sinh, lực lượng công an trực, bảo vệ 24/24h. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Sở đánh giá việc triển khai công tác coi thi tại 12 điểm thi đảm bảo an toàn, thực hiện đúng quy chế, không có thí sinh cũng như giám thị vi phạm quy chế thi. Sở nhận thấy để có được kết quả cho đến thời điểm này, trước hết, tất cả các khâu của Kỳ thi cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ GD&ĐT ở tất cả các khâu. Thứ 2, đó là sự chủ động tham mưu của cơ quan thường trực trong tổ chức dạy học, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi. Thứ 3 là công tác chuẩn bị nhân sự cho Kỳ thi cũng được cân nhắc, đảm bảo chu đáo.”

Đồng hành và góp phần vào sự thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có sự đóng góp không nhỏ của các lực lượng như cảnh sát giao thông, tình nguyện viên là đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong 02 ngày diễn ra Kỳ thi, đã có trên 700 đoàn viên tham gia tình nguyện tiếp sức mùa thi tại 12 điểm thi, hỗ trợ 7.000 chai nước, phát miễn phí 500 bút viết, tẩy, khoảng 1.000 hộp sữa kèm bánh ngọt và thực hiện 500 lượt xe ôm chuyên chở thí sinh đến điểm thi an toàn. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết: “Sau khi kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, bước vào công tác chấm thi, sau khi hoàn tất tất cả quy trình này, Sở sẽ tham mưu BCĐ Kỳ thi có tổng kết đánh giá hoạt động của BCĐ, từ đó, có tham mưu UBND tỉnh, Tỉnh uỷ các giải pháp cũng như nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới. Trong báo cáo tổng kết này thì sẽ chú trọng đánh giá nguyên nhân, kết quả, các hạn chế để cần có những chấn chỉnh, chủ động khắc phục cho năm học tiếp theo để đảm bảo Kỳ thi an toàn, khách quan và đáp ứng được niềm tin của xã hội cũng như kỳ vọng của nhân dân đối với Kỳ thi này.”

Trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Kon Tum năm 2023, tổng số nhân sự tham gia phục vụ coi thi ở 12 điểm thi là trên 780 người và hơn 140 công an, trật tự viên, tạp vụ, y tế, bảo vệ tham gia đảm bảo an toàn cho Kỳ thi. Sau 02 ngày tổ chức, Kỳ thi diễn ra thuận lợi, nghiêm túc, cho thấy nỗ lực và quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị đối với Kỳ thi năm nay./.

Thu Trang – Công Luận