Liệu còn tái diễn tình trạng thiếu sách giáo khoa đầu năm học mới?

Trên thực tế, có hiện tượng các đại lí, cửa hàng nhỏ lẻ sẽ hạn chế nhập sách giáo khoa lớp 10, lớp 11 hoặc không nhập đủ các sách do không nắm được chính xác nhu cầu sử dụng trên địa bàn. Do đó, xảy ra hiện tượng thiếu cục bộ một số tên sách cụ thể.

Đến thời điểm này, đối với sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình hiện hành) đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch tương ứng 24,7 triệu bản; Sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (theo Chương trình 2018) đã hoàn thành in và nhập kho 96% kế hoạch tương ứng 79,5 triệu bản; Sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 đã hoàn thành in và nhập kho 56% kế hoạch tương ứng 28,9 triệu bản.

Được biết, Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đăng ký nhu cầu sách giáo khoa lớp 4, 8 ,11 của địa phương trước ngày 15/7/2023, tạo điều kiện cho các Nhà xuất bản nhanh chóng cung ứng đủ sách giáo khoa phục vụ năm học 2023 – 2024.

Phụ huynh và học sinh có thắc mắc về nhu cầu mua sách giáo khoa có thể gọi đến đường dây nóng ( 0344181018 ) của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để được hỗ trợ. Đường dây nóng được duy trì từ 8 – 22 giờ hàng ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Tuy nhiên, ông Trần Văn Tùng cho biết, đến ngày 18/7/2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mới nhận được đăng kí số lượng sử dụng sách giáo khoa của 13/63 tỉnh, thành phố.

Trước thực tế này, để sớm có sách giáo khoa phục vụ phát hành, ông Trần Văn Tùng cho biết, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nắm bắt thông tin từ các địa phương để xây dựng kế hoạch dự kiến nhằm tổ chức in sớm, đồng thời liên tục cập nhật thông tin để điều chỉnh, bổ sung đáp ứng nhu cầu của địa phương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xây dựng kế hoạch in dự kiến là 51,41 triệu bản và tổ chức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi) theo quy định của pháp luật, kết hợp với các phương thức in khác để huy động tối đa năng lực của các nhà in trong cả nước nhằm có đủ sách phục vụ học sinh trước khai giảng năm học mới.

“Hiện nay Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng các nhà in đẩy nhanh tiến độ, tổ chức cho công nhân làm tăng ca, thêm giờ để nỗ lực đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai các giải pháp bổ sung nhằm đảm bảo sẽ cung ứng đầy đủ sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới như: Bám sát tiến độ in nhập kho từng ngày, cử cán bộ bám trụ tại nhà in để giám sát, đẩy nhanh tiến độ in nhập kho; Ưu tiên in sách giáo khoa trước, sách bài tập, sách giáo viên sau; in sách tập 1 trước, sách tập 2 sau”, ông Trần Văn Tùng nói.

Để khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoa, ông Trần Văn Tùng nêu: “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam triển khai một số giải pháp như: Chỉ đạo các công ty phát hành bám sát, cập nhật sát với nhu cầu của các địa phương để kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch; Chỉ đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam các miền tổ chức in gấp, nhập nhanh đối với những kế hoạch phát sinh; Chỉ đạo các công ty đầu mối điều chuyển sách, cung ứng gấp để giải quyết sớm nhất các điểm nóng (nếu có) bằng mọi phương thức, kể cả vận chuyện bằng đường hàng không; Tổ chức đường dây nóng để tiếp nhận, hỗ trợ giáo viên, học sinh gặp khó khăn khi tìm mua sách giáo khoa và các vấn đề có liên quan. Tuỳ theo diễn biến thực tế thị trường, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ điều chỉnh và bổ sung những giải pháp phù hợp để đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa trước khai giảng năm học mới.

Liên quan đến giá sách giáo khoa, ông Trần Văn Tùng cho biết: “Đối với sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 bắt đầu được triển khai từ năm học 2023 – 2024: Năm 2023, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục thực hiện tiết giảm các chi phí để giảm giá bán sách giáo khoa lớp 4, 8, 11. Giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 thấp hơn từ 4% – 6% so với sách giáo khoa lớp 3, 7, 10, trên cơ sở so sánh đơn giá bình quân một trang sách. Các bộ sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có mức giá thấp nhất trong các bộ sách đã được phê duyệt. Đối với sách giáo khoa các lớp tái bản (gồm lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 theo Chương trình 2018 và lớp 5, 9, 12 theo Chương trình 2000), giá sách vẫn giữ ổn định như các năm trước”.