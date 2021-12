Văn hoá, xã hội Mô hình bong bóng trong trường học

(kontumtv.vn) – Từ đầu tháng 11/2021 đến nay, để thích ứng với tình hình dịch bệnh, Trường Mầm non THSP Kon Tum đã tổ chức dạy học theo mô hình bong bóng. Qua đó, bảo an toàn phòng dịch Covid-19, hạn chế lây nhiễm chéo trong trường học.

Mô hình bong bóng được hiểu là mỗi lớp học là một bong bóng tách biệt. Thực hiện mô hình này, tại Trường Mầm non THSP Kon Tum, mỗi ngày, từ cổng trường, phụ huynh sẽ được hướng dẫn đưa con em đến đúng khu vực quy định; học sinh các nhóm/lớp đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, phân luồng theo lối đi riêng vào từng lớp học. Đồng thời, việc trả trẻ cũng chia theo khung giờ khác nhau. Quy trình từ cổng trường vào lớp học gần như được khép kín, hạn chế ít nhất sự tiếp xúc giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh các lớp. Là phụ huynh, khi thấy nhà trường thực hiện mô hình bong bóng, chị Lê Thùy Ánh Tiết ở số 492 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum rất ủng hộ. Đồng thời, chị vơi bớt nỗi lo khi cho con đến trường học trực tiếp trong tình hình dịch phức tạp. Chị Lê Thùy Ánh Tiết cho hay: “Trong tình hình dịch này, tôi thấy mô hình bong bóng này rất là tốt. Vì tôi thấy nó đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Đối với trường mầm non các cháu không thể ý thức tốt như các anh chị lớp lớn chính vì vậy các cô giáo thực hiện theo mô hình này tôi thấy an toàn.”

Cơ sở vật chất như nhà vệ sinh, khu vực ăn được trang bị khép kín là cơ sở thuận lợi để nhà trường xây dựng mỗi lớp học là một bong bóng khép kín. Theo đó, hoạt động dạy học, vui chơi tại mỗi lớp học chỉ có sự tham gia của cô giáo và học sinh lớp đó. Nhân viên cấp dưỡng không vào lớp học, chuyển nước uống, thức ăn đến cửa lớp. Tuy nhiên, trẻ mầm non nhỏ tuổi nên đội ngũ giáo viên vừa chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, vừa phải đảm bảo phòng, chống dịch bệnh nên cũng khá vất vả. Dù vậy, đây là thời điểm phát huy tinh thần nỗ lực vượt qua khó khăn của giáo viên để cùng nhà trường thực hiện tốt mô hình bong bóng, đảm bảo chất lượng dạy và học. Cô Võ Thị Thương cho biết: “Khi thực hiện mô hình bong bóng thì công việc của giáo viên có vất vả hơn một chút nhưng mà để đảm bảo an toàn cho các con cũng như là đảm bảo quá trình giảng dạy thì việc thực hiện mô hình bong bóng này luôn được các cô tuân thủ nguyên tắc và vui vẻ trong quá trình thực hiện mô hình.”

Không chỉ khép kín trong không gian lớp học, hoạt động trải nghiệm vui chơi ngoài sân trường cũng được triển khai trong điều kiện tách biệt mỗi lớp một khu vực. Trong giờ học trải nghiệm, em Đặng Ngọc Thảo Uyên cùng các bạn ở lớp lá 4 được cô giáo cho tham gia hoạt động kể chuyện theo tranh và siêu thị của bé. Trên khuôn mặt của các em đều tỏ ra sự thích thú vì được học, được chơi, quan sát thế giới xung quanh, tích lũy kiến thức và cả nâng cao sức khỏe. Em Đặng Ngọc Thảo Uyên vu vẻ chia sẻ: “Khi đến trường con được cô dạy học và vui chơi với các bạn con cảm thấy rất vui, thoải mái, hào hứng con muốn ngày nào cũng đến trường để gặp cô và các bạn. Mẹ và cô dạy cho con đeo khẩu trang và sát khuẩn để chống con Covid.”

Trường Mầm non THSP Kon Tum hiện có 20 nhóm lớp với 568 học sinh ở nhiều địa bàn khác nhau. Mặt khác, dù tình hình dịch trên địa bàn tỉnh Kon cơ bản được kiểm soát nhưng thời gian qua tỉnh đã xuất hiện các ca F0 ngoài cộng đồng, trong đó có cả F0 trong trường học nên nhà trường không được lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch. Qua thời gian triển khai, trường nhận thấy, để thực hiện hiệu quả mô hình bong bóng phải dựa trên nguyên tắc “đồng thuận–linh hoạt- chặt chẽ”. Với sự ủng hộ của phụ huynh, sự quyết tâm của đội ngũ giáo viên, nhân viên, mô hình bong bóng tại Trường Mầm non THSP Kon Tum hiện đã đi vào nề nếp. Cô giáo Châu Thị Bông, Hiệu trưởng Trường Mầm non THSP Kon Tum cho biết thêm về mô hình bong bóng: “Phương án dạy bong bóng này này nhà trường đã tham khảo các trường học ở trong nước và họ đã thực hiện thì qua nghiên cứu mô hình này nhà trường thấy thực hiện phòng, chống dịch đem lại hiệu quả. Giống như một bong bóng vì một lớp khoanh riêng, nó gói gọn như một quả bóng ở trong đó, tất các hoạt động của lớp là tách bạch.”

Mục tiêu kép của ngành giáo dục năm học này là vừa chống dịch, vừa hoàn thành nhiệm vụ năm học. Do đó, những mô hình góp phần đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong trường học như mô hình bong bóng của Trường MN THSP Kon Tum áp dụng có ý nghĩa thiết thực, qua đó các trường học khác có thể học học hỏi và nhân rộng./.

Cát Tiên – Văn Hiển