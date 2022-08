Văn hoá, xã hội Mô hình “giáo xứ bình yên đảm bảo an ninh trật tự”

(kontumtv.vn) – Công an xã Đăk Pxy, huyện Đăk Hà phối hợp với giáo xứ Ling La xã Đăk Pxy tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Công an xã với giáo xứ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội và ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên đảm bảo an ninh trật tự”.

Theo quy chế phối hợp, Công an xã Đăk Pxy thực hiện tuyên truyền tình hình an ninh trật tự đến giáo dân tại các buổi sinh hoạt tôn giáo, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tích cực tham gia phòng ngừa phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Các chức sắc tôn giáo chủ động tuyên truyền đến tín đồ và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn những quy định về phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19 để nâng cao nhận thức cho giáo dân trong quá trình sinh hoạt. Đồng thời tuyên truyền đến giáo dân, đặc biệt là lực lượng thanh niên phối hợp với Công an xã cung cấp các dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến giáo xứ để giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, kịp thời ngăn ngừa, xử lý không để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo chống phá Đảng, Nhà nước.

Công an xã Đăk Pxy có trách nhiệm cung cấp phổ biến tình hình hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, âm mưu, phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác cho giáo dân.

Minh Thái

Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện Đăk Hà