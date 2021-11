Văn hoá, xã hội Mưa lớn kéo dài gây sạt lở đường Đông Trường Sơn

(kontumtv.vn) – Theo báo cáo nhanh của Ủy ban nhân dân xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao, từ ngày 8/11, trên địa bàn xã Ngọc Tem có mưa to đến rất to, gây sạt lở đất mái taluy âm với khối lượng rất lớn, đứt đường, gây ách tắc giao thông tại Km176+300 đường Đông Trường Sơn, đoạn qua thôn Đăk Nót, xã Ngọc Tem, cách trung tâm xã Ngọc Tem khoảng 1 km.

Trước tình hình này, trong ngày 9/11, UBND huyện Kon Plông đề nghị Sở Giao thông Vận tải đề xuất với Cục Quản lý Đường bộ III.4 chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục điểm sạt lở gây ách tắc giao thông trên đường Đông Trường Sơn; bố trí xe máy, nhân công trực đảm bảo giao thông 24/24h các đoạn xung yếu, kịp thời xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến Đông Trường Sơn trong mùa mưa bão.

Ngay trong ngày 9/11, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum đã huy động máy móc, tập kết vật liệu tập trung khắc phục để đảm bảo giao thông. Đơn vị tiến hành khắc phục bằng cách đào, bạt vào phía ta luy dương để mở rộng đường; đến 15h00 ngày cùng ngày đã thông tuyến, đảm bảo việc lưu thông tạm thời./.

CTV Thiều Vân – Lý Tưởng