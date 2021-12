Năm 2022, máy tính trong giáo dục là sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

(kontumtv.vn) – Máy tính trong giáo dục là 1 trong 16 sản phẩm, dòng sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm. Máy tính là thiết bị thiết yếu phục vụ học trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Đây là nội dung mới của Thông tư 19/2021/TT-BTTT về danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sẽ có hiệu lực từ ngày 2/2/2022 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Theo Thông tư 19/2021/TT-BTTT, danh mục mới về sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm gồm 16 sản phẩm, dòng sản phẩm công nghệ. Trong đó có: Thiết bị, phần mềm mạng viễn thông 5G và các thế hệ sau; Thiết bị, phần mềm nền tảng internet kết nối vạn vật (IoT); Điện thoại di động thông minh 4G và các thế hệ mạng sau; Camera thông minh, camera trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm phân tích, xử lý và quản lý dữ liệu thu được từ camera; Sản phẩm vi mạch (IC) cho viễn thông, công nghệ thông tin, IoT; Sợi quang, cáp quang và các thiết bị truyền dẫn, kết nối trong thông tin quang; Máy tính cho giáo dục.

Ngoài ra, trong danh mục còn đề cập đến các thiết bị, phần mềm nền tảng định danh và xác thực điện tử; thiết bị và phần mềm của hệ thống điện toán đám mây; phần mềm nền tảng phát triển các sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data); sản phẩm phần mềm ứng dụng công nghệ blockchain; phần mềm nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu; sản phẩm an toàn thông tin mạng (sản phẩm an toàn cho thiết bị đầu cuối; sản phẩm an toàn lớp mạng; sản phẩm an toàn lớp ứng dụng; sản phẩm bảo vệ dữ liệu)…

Các dự án đầu tư, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm theo quy định tại Thông tư 01/2017/TT-BTTTT về danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm đã được áp dụng chính sách ưu đãi, ưu tiên trước ngày Thông tư 19/2021/TT-BTTT có hiệu lực (ngày 2/2/2022), sẽ tiếp tục hưởng chính sách ưu đãi, ưu tiên đầu tư nghiên cứu – phát triển, sản xuất cho đến hết thời hạn ưu đãi, ưu tiên theo quy định của pháp luật.