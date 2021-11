Văn hoá, xã hội Nâng cao ý thức trong thực hiện cách ly y tế

(kontumtv.vn) – Rờ Kơi là một xã biên giới, có trên 90% người dân tộc thiểu số sinh sống. Nhằm ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm Covid-19 và nâng cao nhận thức về phòng chống dịch khi cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung cho người dân, thời gian qua, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp theo tình hình diễn biến dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Sau thời gian cách ly tập trung, chị Y Thuê ở thôn Khúc Long, xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy trở về địa phương và tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe theo quy định. Tuy nhiên, do đang ở chung với bố mẹ nên chính quyền địa phương đã vận động gia đình chị mượn tạm nhà người thân cho chị ở riêng để đảm bảo an toàn. Nhờ công tác tuyên truyền, gia đình và người dân xung quanh đã có ý thức bảo vệ bản thân, tránh tiếp xúc gần khu vực có người đang cách ly. Bà Y Liên – mẹ của chị Y Thuê chia sẻ: “Sau khi tổ tuyên truyền của xã và tổ cộng đồng của thôn xuống tuyên truyền trực tiếp tại nhà thì tôi đã hiểu hướng dẫn của Bộ Y tế. Hằng ngày, tôi nấu cơm đưa đến để bên ngoài cho con ra lấy ăn. Tôi thấy việc này là đúng, vì sức khỏe của gia đình, thôn, làng là trên hết.”

Hiện nay, trên địa bàn xã Rờ Kơi có khoảng 80 trường hợp theo dõi sức khỏe sau cách ly tập trung và cách ly tại nhà. Trước nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, xã Rờ Kơi đã tăng cường hoạt động của 31 tổ Covid cộng đồng trên địa bàn “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền với nhiều hình thức linh hoạt. Trong đó, lựa chọn thời điểm tuyên truyền vào chiều tối khi người dân tập trung đông đủ ở nhà và tuyên truyền bằng tiếng DTTS. Nhờ vậy, người dân nơi đây đã hiểu và thực hiện rất tốt các quy định phòng chống dịch.

Đối với những trường hợp người dân tộc thiểu số không đủ điều kiện về nhà ở, xã Rờ Kơi hỗ trợ đưa về khu tập trung theo dõi sức khỏe tại trường THCS Rờ Kơi. Tại đây, xã bố trí lực lượng công an, dân quân, y tế trực 24/24 nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng, chống dịch. Song song với đó, xã tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và vận động quyên góp ủng hộ, động viên người dân đang thực hiện cách ly. Ông A Theng, Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi cho biết: “Về cộng đồng ở thôn làng thì cộng đồng theo dõi hàng ngày đảm bảo vấn đề không cho người cách ly tại nhà ra ngoài, khi đi đâu làm gì được cộng đồng theo dõi chặt chẽ. Trước khi công dân về từ vùng dịch, xã hiện đã thành lập tổ tuyên truyền phối hợp tổ cộng đồng của thôn làng, rà soát lại gia đình đủ điều kiện và gia đình phải cam kết với xã nếu đủ điều kiện thì xã cho cách ly, xã cũng hỗ trợ thăm gia đình, tặng mì tôm, gạo để các hộ gia đình cách ly đảm bảo.”

Theo Đại úy Nguyễn Minh Tâm, Trưởng Công an xã Rờ Kơi, công tác đảm bảo về an ninh trật tự trong khu cách ly và theo dõi y tế sau cách ly tập trung được thực hiện nghiêm túc. Đối với bà con chưa hiểu được trách nhiệm, tầm quan trọng của việc theo dõi y tế sau cách ly, xã đẩy mạnh tuyên truyền hàng ngày. Sự tích cực, chủ động của xã Rờ Kơi cũng như các địa phương trên địa bàn huyện Sa Thầy và người dân vùng dân tộc thiểu số đã và đang góp phần chung tay cùng cả hệ thống chính trị đẩy lùi dịch Covid-19, ổn định cuộc sống.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền