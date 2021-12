Văn hoá, xã hội Nếp sống mới của người dân xã Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, cùng với việc phát triển kinh tế, bà con người Xê Đăng ở xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông đã tích cực xây dựng nếp sống mới. Qua đó, tạo ra những thay đổi tích cực trong đời sống văn hóa, tinh thần của bà con nơi đây.

Năm nay, do dịch Covid-19 phức tạp nên cũng như các hộ khác trong thôn, bà Y Thu ở thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông tổ chức Lễ ăn lúa mới với quy mô gia đình. Theo sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, bà vui vẻ chuẩn bị những thứ thiết yếu cho Lễ ăn lúa mới như rượu ghè, lúa. Tất cả đảm bảo đúng phong tục truyền thống, an toàn, tiết kiệm với ước nguyện cho một cuộc sống no đủ và sung túc. Bà Y Thu cho hay: “Theo tiêu chí của nhà nước đề ra từ hồi dịch bệnh đến giờ bà con vẫn chấp hành tốt , bà con vẫn giữ gìn những truyền thống nào mà tốt đẹp như ăn lúa mới, máng nước nhưng mà riêng năm nay do dịch bệnh bà con tổ chức nhỏ trong gia đình.”

Bên cạnh việc giữ gìn những văn hóa truyền thống tốt đẹp hiện nay, người dân xã Tu Mơ Rông cũng dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu. Nổi bật, việc cưới, việc tang đã tổ chức tiết kiệm, không phô trương, rườm rà và không còn tập tục cúng bái khi đau ốm. Được hưởng các chính sách về bảo hiểm y tế, được khám chữa bệnh nên mỗi khi đau ốm bà con đều đến trạm y tế. Chị Y Hà, phụ trách Trạm y tế xã Tu Mơ Rông cho biết: “Tất cả các xã trên địa bàn huyện cũng như địa bàn xã Tu Mơ Rông nói riêng tôi thấy ở đây bà con khi mà ốm đau đều xuống trạm y tế để khám, điều trị bệnh. Tôi chưa thấy trên địa bàn xã Tu mơ rông có hiện tượng cúng bái, người dân không còn nữa tin vào những tín ngưỡng, hủ tục nữa.”

Kinh tế có vai trò quan trọng quyết định đến chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Vì vậy, ngoài tích cực xuống từng thôn tuyên truyền thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chính quyền địa phương còn vận động bà con thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế. Nhờ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao nên bà con có thu nhập ổn định hơn trước. Theo đó, có điều kiện chỉnh trang làm đẹp nhà cửa, đường làng, ngõ xóm, đóng góp xây dựng đường giao thông, chung sức phòng chống dịch bệnh.

Nếp sống văn hóa đã bắt đầu đi sâu vào cuộc sống của ĐBDTTS. Điều này minh chứng qua kết quả năm 2021, xã Tu Mơ Rông có 7/8 thôn văn hóa, 250 hộ/339 hộ đạt gia đình văn hóa với 140 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền; văn hóa cũng là 1 trong 13 tiêu chí NTM xã đạt được trong thời gian qua. Xây dựng đời sống văn hóa còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương. Anh Nguyễn Văn Hay, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin, huyện Tu Mơ Rông cho biết thêm: “Xây dựng đời sông văn hóa mới ở khu dân cư góp phần xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa làng văn hóa, góp phần đẩy lùi những cái hủ tục, những cái lạc hậu và góp phần xây dựng phong trào toàn dân đời sống văn hóa mới khu dân cư và đó là một phần trong chương trình xây dựng NTM của huyện nhà.”

Sự thay đổi cả về nhận thức và hành động của người dân trong xây dựng nếp sống mới là nỗ lực lớn của chính quyền và người dân xã Tu Mơ Rông nói riêng, huyện Tu Mơ Rông nói chung. Tuy nhiên, để tạo được sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới trong đời sống văn hóa vùng đồng bào DTTS không phải là điều dễ dàng. Chính vì vậy, chính quyền địa phương nơi đây đã và đang nỗ lực xây dựng nếp sống văn hóa mới văn minh, tiến bộ mà không làm mất đi các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Xê Đăng nơi đây./.

Cát Tiên – Văn Hiển