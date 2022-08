Văn hoá, xã hội Ngành GD&ĐT Kon Tum thiếu hơn 1.700 chỉ tiêu biên chế

(kontumtv.vn) – Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Kon Tum cho biết, năm học 2022-2023, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn thiếu hơn 1.700 chỉ tiêu biên chế giáo viên, lãnh đạo quản lý và nhân viên.

Trong đó, cấp mầm non thiếu hơn 640 giáo viên và trên 60 lãnh đạo quản lý, nhân viên; cấp tiểu học thiếu hơn 330 giáo viên và 154 nhân viên; cấp Trung học cơ sở (THCS) thiếu 11 lãnh đạo quản lý, gần 160 giáo viên, hơn 300 nhân viên; cấp Trung học phổ thông (THPT) thiếu hơn 40 chỉ tiêu, chủ yếu là nhân viên.

Từ năm 2018 đến nay, tỉnh Kon Tum đã tổ chức 20 kỳ tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT với trên 780 chỉ tiêu giáo viên mầm non, trên 390 chỉ tiêu giáo viên tiểu học, 120 chỉ tiêu giáo viên THCS, 55 chỉ tiêu giáo viên THPT và hơn 30 chỉ tiêu giáo viên giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Thực trạng thiếu giáo viên so với định mức quy định các năm học qua đều xảy ra. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Bên cạnh tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập có quy mô nhỏ, Sở GD&ĐT đã đề xuất bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp GD&ĐT còn thiếu để công tác giảng dạy được đảm bảo./.

Cát Tiên – Văn Hiển