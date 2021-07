Văn hoá, xã hội Người dân không nên mua lương thực, thực phẩm dự trữ

(kontumtv.vn) – Trước tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, nhất là khi xuất hiện các ca dương tính với Sar-Cov-2 tại tỉnh Kon Tum, do tâm lý hoang mang nên một số người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đổ xô đi mua lương thực, thực phẩm để dự dữ. Đây là việc làm không cần thiết và gây khó khăn cho công tác phòng, chống dịch tại địa phương.

Những ngày này, lượng khách hàng đến mua sắm tại các tiệm tạp hóa trên địa bàn tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi Kon Tum phát hiện các ca bệnh Covid -19. Hầu hết người đến mua sắm đều lựa chọn các mặt hàng thiết yếu như mì tôm, gạo, mắm muối… Trước tình hình hoạt động vận chuyển hàng hóa chậm hơn so với trước đây, việc gia tăng tiêu thụ đột ngột đã khiến cho nhiều cửa hàng đối mặt với tình trạng khan hiếm. Chị Bùi Thị Xuân An, Chủ tiệm tạp hóa Việt An ở thôn 2, thị trấn Sa Thầy cho biết: “Nói chung nghe có ca dương tính thì người ta cũng đổ xô đi mua nhiều, đông hơn bình thường. Mình cũng nói với khách là hàng hóa đâu có bị đứt hàng đâu, hàng hóa vẫn lên đầy đủ, giá cả cũng bình thường ổn định như trước giờ. Chủ yếu nhắm vào hàng nhu yếu phẩm như mì, mắm, bột ngọt, mì tôm, những người có con nhỏ thì họ mua sữa, họ cũng sợ là sữa không có.”

Bên cạnh đó, người dân còn mua thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, rau, củ, quả… nhiều hơn so với bình thường. Theo bà Nguyễn Thị Lan, tiểu thương tại Chợ trung tâm huyện Sa Thầy trước kia nhiều người đi chợ chỉ mua 1 ký hoặc nửa ký thịt, nay thì mua 2-3 ký. Trong khi nhiều người có tâm lý mua hàng để dự trữ trong dài ngày thì cũng có những người chọn phương án mua đủ dùng. Bà Trương Thị Thành ở xã Sa Nghĩa chia sẻ: “Bây giờ mua đâu thì ăn đó chứ có gì đâu mà phải trữ, không trữ gì hết. Thịt, cá, rau cũng bình thường, có gì đâu mà trữ, mình làm rau thì mình ăn vậy thôi.”

Để đảm bảo ổn định thị trường, không xảy ra tình trạng găm hàng, đội giá, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân không nên hoang mang, lo lắng, tập trung đông người tại chợ, tiệm tạp hóa…dẫn đến mất an toàn. Ông Bùi Quốc Tưởng, Chủ tịch UBND thị trấn Sa Thầy cho biết: “Quán triệt đến tất cả thôn trưởng, tổ cộng đồng khi đến kiểm tra giám sát các hộ gia đình đồng thời tuyên truyền cho các hộ gia đình bình tĩnh không hoang mang và sẽ không có tình trạng thiếu lương thực, cũng như là khan hiếm hàng hóa trên địa bàn thị trấn nếu xảy ra dịch. Bên cạnh đó, thị trấn cũng triển khai cho các tổ cộng đồng ở thôn ký cam kết với các tạp hóa trên địa bàn không bán tăng giá.”

Người dân không nên hoang mang, lo lắng, mua hàng hóa tích trữ dẫn đến tập trung đông người. Đây là cách để từng người, từng gia đình góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

CTV Diệp Hoàng – Thanh Huyền