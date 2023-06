Văn hoá, xã hội Nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”

(kontumtv.vn) – Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng, nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” tại các khu dân cư, các địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được 184 “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 33 “Điểm chữa cháy công cộng”.

Từ khi thành lập đến nay, các “Tổ liên gia an toàn PCCC” ở cơ sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các thành viên hộ gia đình và người dân trong khu dân cư tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC và CNCH. Thực hiện các điều kiện an toàn PCCC và CNCH, các phương án thoát nạn, phòng khi có sự cố cháy xảy ra. Đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình và nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hành sử dụng một số phương tiện chữa cháy tại chỗ, kỹ năng ứng phó khi xảy ra cháy, cách thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ. Thông qua mô hình, người dân ở hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở trên địa bàn tỉnh đã được hướng dẫn, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC, được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý, thực tập thuần thục các kỹ năng về PCCC, ứng phó với các tình huống cháy, nổ. Qua đó, chủ động phòng ngừa, làm giảm thiểu các sự cố cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân./.

Đăng Huy – Trọng Nghĩa