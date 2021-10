Nhiều tỉnh, thành lên phương án đón học sinh trở lại trường

Theo thống kê mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 23 tỉnh thành cho phép 100% học sinh các cấp đến trường; 9 tỉnh thành kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến; 31 tỉnh thành cho học sinh học trực tuyến, học qua truyền hình.

Lực lượng y tế xét nghiệm nhanh COVID-19 cho toàn bộ người dân phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Nguyên Linh-TTXVN

23 tỉnh thành cho học sinh đến trường là: Bắc Giang, Bắc Kạn, Bình Định, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Hoà Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái, Quảng Ninh.

Hiện có 9 tỉnh, thành đang áp dụng cả hai hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình: Bà Rịa – Vũng Tàu, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Quảng Nam, Sơn La, Thừa Thiên-Huế, Khánh Hòa.

Còn lại 31 tỉnh, thành phố đang áp dụng dạy học trực tuyến và qua truyền hình, gồm: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Hậu Giang, Hưng Yên, Kiên Giang, Long An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hà Nam, Bình Thuận, Cà Mau, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Gia Lai.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh, số học sinh học trực tuyến đạt tỷ lệ khá cao, cấp trung học phổ thông là 99,8%, trung học cơ sở là 97,9%, còn tiểu học là gần 98%. Bậc tiểu học vẫn còn hơn 30.000 em đang còn kẹt ở các tỉnh khác, hơn 26.000 em ở tỉnh nhưng đăng ký học trực tuyến tại các trường, trên 5.000 em chưa có thiết bị đang học tạm tại các trường tiểu học tỉnh, thành phố khác. TP Hồ Chí Minh dự kiến tháng 1/2022 mới cho học sinh đến trường học trực tiếp.

Trước đó, huyện Cần Giờ (TP Hồ Chí Minh) đề xuất cho Trường THCS – THPT Thạnh An được dạy học trực tiếp vào ngày 4/10. Trường Tiểu học Thạnh An cũng đã có dự kiến cho học sinh đến học trực tiếp từ ngày 11/10. Tuy nhiên, hôm nay (ngày 11/10) UBND TP Hồ Chí Minh mới họp và quyết định việc này.

Tại Hà Nội, từ 6/9/2021 tới nay, học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội vẫn duy trì việc học tập trực tuyến. Tỷ lệ học sinh tham gia học trực tuyến hằng ngày đạt 100%. Trẻ em mầm non được tạm dừng đến trường. Hà Nội cũng có các kịch bản trình UBND TP Hà Nội về việc đón học sinh trở lại trường khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, đến nay dịch vẫn còn phức tạp nên việc trở lại trường của học sinh vẫn chưa được quyết định.

Ở một số địa phương phía Nam tiếp tục xây dựng lộ trình đón học sinh tới trường. Cụ thể, sau khi Bình Dương trở lại trạng thái “bình thường mới”, các nhà trường bắt đầu sửa sang trường lớp đã được trưng dụng làm khu cách ly, khu điều trị bệnh nhân COVID-19.

Theo Sở GD&ĐT Bình Dương, thời gian dự kiến đón học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11/2021. Sở Giáo dục và Đào tạo Tiền Giang dự kiến đón học sinh trở lại trường học tập trực tiếp như sau: Lớp 9 và lớp 12 đi học từ ngày 18/10; lớp 6, lớp 10 từ ngày 25/10; lớp 1, lớp 2 và lớp 5 từ ngày 1/11. Các khối lớp còn lại của giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tiếp tục học trực tuyến đến khi tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát và đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Ngành giáo dục Đà Nẵng đang chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và phương án phòng chống dịch COVID-19 để đón học sinh trở lại trường. Thời điểm tỉnh này dự kiến là giữa tháng 10/2021.