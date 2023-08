Văn hoá, xã hội Những tiện ích của việc tài khoản kích hoạt định danh điện tử mức độ 2

(kontumtv.vn) – Tài khoản định danh điện tử là tài khoản chứa các thông tin cá nhân của công dân, được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID do Bộ Công an phát triển. Hiện nay, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ quan trọng; tạo điều kiện giúp người dân có thể thực hiện các giao dịch trên môi trường điện tử, bảo đảm tin cậy, chính xác, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm, hiệu quả hơn so với trước đây.

Xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum hiện có trên 78% dân số là người DTTS. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn nên nhiều người dân vẫn chưa có điện thoại thông minh, sim chính chủ để cài đặt ứng dụng VneID, đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Để khắc phục tình trạng này, Công an xã Vinh Quang đã phối hợp với Viettel Kon Tum và lực lượng đoàn viên, thanh niên tổ chức trao tặng thẻ sim, tuyên truyền và hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nhờ nhiều cách thức tuyên truyền linh động, sáng tạo nên người dân trên địa bàn xã đã hiểu rõ hơn về lợi ích của việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Chị Y Lăm ở thôn Kon Hơ Ngo Kơ Tu, xã Vinh Quang, TP. Kon Tum nói: “Thôn ĐBDTTS thì một hộ có thể lên đến 10 nhân khẩu, do đó không thể nào mà nhớ hết được họ và tên hoặc ngày tháng năm sinh, thì thông qua ứng dụng VneID này thì thông tin cư trú thì có thể xem được. Và còn 1 lợi ích nữa thì khi mình đi làm ăn xa, đi khỏi nơi cư trú thì thông qua ứng dụng VneID này thì mình có thể gửi thông báo lưu trú đến công an xã, phường, thị trấn nơi mình đến đó mà không cần đến tận nơi.”

Tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, bên cạnh tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, lực lượng công an phường còn trực tiếp đến các hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đến nay, công an phường đã cấp hơn 6.000 tài khoản định danh mức độ 1 và mức độ 2, đạt gần 60%. Thiếu tá Nguyễn Thị Thương Thương, Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum cho biết: “Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Phụ nữ, các Tổ trưởng TDP, thôn trưởng hằng ngày tổ chức xuống các thôn để kích hoạt định danh điện tử mức 1 cho người dân. Có những người dân người ta không thực hiện được thì cán bộ sẽ xuống trực tiếp làm và hướng dẫn cho công dân kích hoạt. Đối với tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thì phường sẽ làm công tác tuyên truyền, nêu các tiện ích khi người dân được đăng ký mức 2 và sẽ làm trực tiếp ở cơ quan công an.”

Thực tế cho thấy, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 mang lại cho người dân nhiều lợi ích thiết thực bởi đã được tích hợp nhiều giấy tờ quan trọng, góp phần giảm thời gian, tạo thuận tiện khi thực hiện các thủ tục hành chính. Chị Y Phim ở thôn Kon Tum Kơ Nâm, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum cho biết, thay vì đem theo nhiều giấy tờ như trước đây, hiện chị chỉ cần mang theo 1 chiếc điện thoại thông minh có cài ứng dụng VNeID để thực hiện các thủ tục hành chính với chính quyền, cơ quan chức năng, vừa nhanh chóng, vừa dễ dàng hơn rất nhiều.

Tính đến tháng 7/2023, Công an tỉnh Kon Tum đã thu nhận hơn 92.000 hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử, trong đó có gần 29.000 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và hơn 64.000 trường hợp đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Lực lượng công an các cấp hoàn thành thủ tục cấp hơn 42.000 tài khoản định danh điện tử, trong đó có gần 35.000 tài khoản định danh điện tử mức 2. Thực hiện Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, lực lượng công an các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều cách làm thiết thực để tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Thiếu tá Vũ Thị Như Quỳnh, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Kon Tum cho biết: “Ngày 27/6/2023 đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành lời kêu gọi toàn dân trên địa bàn tham gia sử dụng, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và công dân số trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người dân hiểu, tham gia đăng ký tài khoản định danh điện tử, trong đó phát huy vai trò của các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên.”

Với việc tích hợp nhiều thông tin, giấy tờ quan trọng, việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 sẽ là nền tảng để phát triển hệ sinh thái số trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gắn kết với chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thông tin dữ liệu điện tử và chỉ cần cung cấp số hóa 1 lần./.

Đăng Huy – Công Luận