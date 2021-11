Văn hoá, xã hội Nỗ lực dạy và học trong đại dịch Covid -19

(kontumtv.vn) – Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19, ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum đã nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ và đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục của địa phương.

Năm học 2020-2021, cùng với cả nước, ngành GD&ĐT tỉnh chịu nhiều tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, trong bối cảnh đặc biệt này, ngành vẫn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, hệ thống trường lớp cơ bản đáp ứng được công tác dạy và học; có trên 7.000 giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn; toàn tỉnh đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn về PCGD mầm non trẻ 5 tuổi; tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT năm 2021 đạt trên 98%. Năm học qua, ngành GD triển khai chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1. Theo đó, gần 95% học sinh hoàn thành chương trình học. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết: “Sở GD&ĐT trong năm học vừa qua cũng đã hoàn thành được những nội dung cơ bản. Trước hết là đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh hoàn thiện những quy định về pháp luật thuộc thẩm quyền của địa phương, nhằm cụ thể hóa các quy định của luật giáo dục 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình bổ sung cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện ngành GD&ĐT.”

Kết quả của ngành là sự phấn đấu không ngừng của các trường, giáo viên và học sinh trong tỉnh. Điển hình như Trường THCS – THSP Lý Tự Trọng, thành phố Kon Tum. Trường luôn nỗ lực đáp ứng yêu cầu trường chuẩn quốc gia và trường trọng điểm chất lượng cao của tỉnh. Năm học 2020-2021, nhà trường có 11 giáo viên giỏi cấp tỉnh và nhiều học sinh đạt giải cao tại cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Ngoài ra, nhà trường còn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với nhiều thành tích đạt được, nhà trường được Thủ tướng chính phủ tặng Cờ thi đua năm học 2020-2021. Thầy giáo Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng THCS – TPSP Lý Tự Trọng cho biết đây là niềm vinh dự và cũng là động lực để nhà trường phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh trong thời gian tới.

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài, do đó, ngành GD&ĐT tỉnh thực hiện chủ trương “Tạm dừng đến trường, không ngừng học tập”. Theo đó, các trường có đủ điều kiện thì dạy trực tuyến, các trường vùng khó dạy theo nhóm nhỏ hoặc giao bài tập, đặc biệt là tranh thủ thời gian vàng để dạy trực tiếp. Theo sở GD&ĐT, đến nay, các trường cơ bản thực hiện đúng tiến độ chương trình và đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum cho biết thêm: “Theo phân cấp của dịch, thì tất cả các cơ sở giáo dục đã chuẩn bị phương án này và kho học liệu số hiện nay cũng đã được Sở chuẩn bị cho từng môn học, cho từng giờ dạy, cho từng tiết học theo chương trình và tùy vào điều kiện của từng địa bàn, của từng học sinh thì sẽ có những cái phương thức dạy học khác nhau. Cái này đã được các cơ sở giáo dục xây dựng phương án và trình cho cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện trong thực tế.”

Toàn tỉnh hiện có hơn 390 cơ sở giáo dục và hơn 164.000 trẻ mầm non, học sinh. Với mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, năm học này, ngành GD&ĐT phấn đấu tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt 99,9% ở tiểu học; 97,7% bậc THCS; 57% ở bậc THPT; học sinh tốt nghiệp THCS,THPT chuyển sang học nghề đạt trên 30%; triển khai hiệu quả thay SGK mới lớp 2 và lớp 6. Đứng trước yêu cầu đổi mới, trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, các giáo viên đã không ngừng sáng tạo và chủ động thích ứng. Cô giáo Ngô Thị Uyên Uyên, Trường Mầm non THSP Kon Tum, thành phố Kon Tum chia sẻ: “Tình hình dịch Covid -19 phức tạp quá nên các cô giáo, thầy giáo của tỉnh rất là khó khăn, nhưng chúng tôi đã rất cố gắng. Dưới sự chỉ đạo của các cấp, đặc biệt là BGH nhà trường đã xây dựng phương án rất là linh hoạt trong tình hình mới. Theo phương án theo mô hình bong bóng tại trường MN THSP Kon Tum rất hiệu quả trong thời gian qua, đảm bảo an toàn cho trẻ và đạt mục tiêu học tốt và dạy tốt.”

HĐND tỉnh Kon Tum mới ban hành Nghị quyết không thu học phí học kỳ I năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập. Với nguồn động viên này, tin rằng học sinh, phụ huynh tiếp tục phối hợp với ngành GD&ĐT địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022./.

Cát Tiên – Văn Hiển – Duy Vĩ