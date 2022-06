Văn hoá, xã hội Nỗi lo tại những khu tái định cư mới

(kontumtv.vn) – Sau những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, nhiều khu tái định cư đã được xây dựng trên địa bàn huyện Đăk Glei để người dân ổn định cuộc sống lâu dài. Thế nhưng, niềm vui về khu định cư an toàn chẳng được bao lâu, khi nỗi lo sợ về những trận sạt lở đất có nguy cơ tiếp diễn.

Khu tái định cư thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei trước đây là một ngọn đồi, được san ủi để hình thành khu dân cư cho 65 hộ dân vùng sạt lở. Năm 2020, người dân về đây sinh sống mang theo kỳ vọng sẽ sớm ổn định cuộc sống, không còn bị ám ảnh bởi sạt lở đất. Thế nhưng, sau đợt mưa lũ cuối năm ngoái, một số nhà dân vừa xây dựng xong đã bị sụt lún vì nền đất yếu. Không những thế, vì khu tái định cư được xây trên đồi cao nên nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là vào mùa mưa bão. Vì lo sợ sạt lở đất nên hiện chỉ có 25/65 hộ dân đến ở tại khu tái định cư này. Nhiều căn nhà xây dựng xong phần thô rồi bỏ hoang, thậm chí, một số hộ dân không đồng ý di dời về khu tái định cư mới. Anh A Liễu, người dân ở khu tái định cư thôn Chung Năng cho biết, khi được chính quyền địa phương vận động về ở tại khu tái định cư thôn Chung Năng, gia đình được hỗ trợ 20 triệu đồng để xây nhà và ổn định lương thực thời gian đầu. Tuy nhiên dù đã vay mượn thêm để xây căn nhà kiên cố trị giá hơn 60 triệu đồng nhưng mỗi khi trời mưa gió, nỗi lo sạt lở đất lại ám ảnh gia đình anh. “Tôi thấy ở đây cũng được, Nhà nước hỗ trợ điện, nhà, rồi đường bê tông , nhưng mình vẫn rất lo vì một số chỗ bị sạt lở, tuy Nhà nước đã xây kè rồi nhưng vẫn nứt”, anh A Liễu nói.

Tương tự, gia đình anh A Phái khi chuyển về ở tại khu tái định cư thôn Long Năng, thị trấn Đăk Glei hiện cũng đang nơm nớp nỗi lo sạt lở đất. Đầu năm 2021, anh đầu tư xây dựng căn nhà hơn 100 triệu đồng, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, nền nhà của gia đình bị sụt lún do nền đất yếu. Bên cạnh đó, nguồn nước ở khu tái định cư cũng không đảm bảo an toàn, gia đình anh phải hứng nước mưa để sử dụng. Anh A Phái cho hay: “Bà con ở đây cũng yên tâm, tuy nhiên hiện bà con rất cần đảm bảo về nguồn nước vì nguồn nước không sử dụng được, mùa mưa thì người ta phun thuốc, cầu treo thì bà con cũng không qua được”.

Khu tái định cư thôn Long Năng và khu tái định cư thôn Chung Năng chỉ là 2 trong số 4 khu tái định cư tập trung được UBND huyện Đăk Glei đầu tư xây dựng trong Dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn vào năm 2019. 4 khu tái định cư được bố trí sắp xếp cho hơn 270 hộ dân đến sinh sống, tuy nhiên đến nay chỉ có hơn 52% số hộ dân thuộc dự án đến ở. Bà Đinh Thị Y Ngọc, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Đăk Glei cho biết, nguyên nhân số hộ dân đến ở tại các khu tái định cư tập trung còn thấp là do các khu tái định cư nằm ở vị trí xa khu vực sản xuất của bà con; các công trình kè chống sạt lở chưa được đầu tư đồng bộ do đó vào mùa mưa bão vẫn còn hiện tượng sụt lún mái ta luy; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân tại các khu vẫn còn chậm, cũng như đa số các hộ dân trong dự án là người DTTS hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn, trong khi mức hỗ trợ của nhà nước còn thấp nên việc xây nhà tại nơi ở mới còn gặp khó khăn. Để nâng cao tỉ lệ người dân đến ở tại các khu tái định cư, những giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ được UBND huyện Đăk Glei chú trọng. Bà Đinh Thị Y Ngọc, Trưởng Phòng NN&PTNN huyện Đăk Glei nói: “Các khu tái định cư vừa rồi cũng đã giao cho UBND các xã, thị trấn rà soát các hộ nằm trong khu vực sạt lở cao, đồng thời chuẩn bị vị trí, nhất là các điểm trường, hội trường thôn để di dời nếu có xảy ra thiên tai gây ảnh hưởng đến người dân trong thời gian mưa bão sắp tới”.

Hiện đang là mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, việc khắc phục những bất cập trong xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn huyện Đăk Glei là việc làm cấp bách để giải quyết những nỗi lo của người dân./.

Đăng Huy – Văn Hiển