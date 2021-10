Văn hoá, xã hội Nới lỏng giãn cách, từng bước chuyển sang thích ứng an toàn, linh hoạt

(kontumtv.vn) – Trước tình hình hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển từng bước sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Bộ Y tế cho biết, từ 17 giờ ngày 16/10 đến 17 giờ ngày 17/10, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.193 ca mắc mới, trong đó 18 ca nhập cảnh và 3.175 ca ghi nhận trong nước (giảm 36 ca so với ngày trước đó) tại 48 tỉnh, thành phố; có 1.339 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 16/10 có 1.254.443 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 61.919.937 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 44.070.286 liều, tiêm mũi 2 là 17.849.651 liều.

Chính sách phòng, chống dịch phải thống nhất toàn quốc

Sáng 17/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 (Ban Chỉ đạo) đã chủ trì họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo 63 tỉnh, thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong đợt thứ 4 và bàn các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Phát biểu mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau hơn 5 tháng kể từ khi đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát, lây lan, đến nay dịch đã cơ quản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128 về Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.” Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển từng bước sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19.

Theo Thủ tướng, công tác phòng, chống dịch COVID-19 là việc chưa có tiền lệ, vừa thực hiện, vừa bổ sung, hoàn thiện. Tại hội nghị này, Ban Chỉ đạo quốc gia và Ban Chỉ đạo các địa phương sẽ rà soát tình hình sau một tuần thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ. Đặc biệt, xem xét về những vấn đề còn vướng mắc trong quy định, nhất là những vướng mắc trong quá trình thực hiện để có điều chỉnh kịp thời.

Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc chung là chính sách phải thống nhất toàn quốc, cấp dưới phải phục tùng cấp trên; cấp dưới không được ban hành quy định trái với quy định của cấp trên; nếu địa phương thực hiện quy định ở mức độ cao hơn, sớm hơn thì phải báo cáo với cấp trên.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp này, Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ có điều chỉnh, hoàn thiện để thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh và khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội hiệu quả hơn.

Từ 0 giờ ngày 18/10, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại khám chữa bệnh bình thường

Ngày 17/10, Bộ Y tế ban hành Văn bản hỏa tốc số 8798/ KCB- BYT gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về việc đồng ý cho Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở về trạng thái hoạt động bình thường mới.

Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo chính quyền các cấp và ban, ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận người bệnh có đủ điều kiện ra viện, chuyển viện, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, không thuộc đối tượng F0 được chuyển về theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tiếp tục chăm sóc y tế tại các bệnh viện của địa phương.

Bộ Y tế cũng đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho phép các nhân viên y tế đang làm việc tại tòa nhà B5 chủ động về theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 07 ngày (các nhân viên y tế làm việc tại tòa nhà B5 đều được trang bị phòng hộ ngay từ khi có ca nhiễm, kết quả xét nghiệm ít nhất 6 lần âm tính, đã tiêm đủ 2 mũi vaccine).

Cũng tại văn bản này, Bộ Y tế đồng ý với đề nghị của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trở lại hoạt động khám, chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 18/10/2021.

Yêu cầu Bệnh viện tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như trong bản Báo cáo và Kế hoạch, bám sát các nội dung trong Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các văn bản hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, Bộ Y tế và UBND thành phố Hà Nội, bảo đảm công tác khám, chữa bệnh an toàn.

Bộ Y tế cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương chỉ đạo chính quyền các cấp và ban, ngành, đơn vị có liên quan giải tỏa các rào chắn trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong thời gian sớm nhất, giúp khôi phục hoạt động bình thường theo thời gian nêu trên.

Nhiều địa phương dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch

Để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa ban hành Công điện số 10 về điều chỉnh một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận chỉ đạo từ 12 giờ ngày 17/10/2021, dừng hoạt động các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ ra, vào tỉnh, gồm các chốt tại khu vực cầu Tân Đệ, cầu Nghìn, cầu Triều Dương, cầu Thái Hà, cầu La Tiến, cầu sông Hóa, phà Sa Cao và phà Cồn Nhất.

Tại tỉnh Tuyên Quang, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong quản lý người vào địa bàn tỉnh (từ 18 giờ ngày 16/10/2021).

Cụ thể, đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ thấp – cấp độ 1 (vùng xanh) và nguy cơ trung bình – cấp độ 2 (vùng vàng) thực hiện khai báo y tế, không bắt buộc có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.

Đối với người đến lưu trú, trở về từ các vùng có mức độ nguy cơ cao – cấp độ 3 (vùng cam) và nguy cơ rất cao – cấp độ 4 (vùng đỏ) thực hiện khai báo y tế và có Giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên) trong thời hạn 72 giờ.

Chiều 17/10, ông Nguyễn Minh Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ký quyết định số 10183 /QĐ-UBND về việc dừng hoạt động các trạm kiểm tra các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, kể từ 0 giờ ngày 18/10.

Các trạm trên các tuyến Quốc lộ qua địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập; Các trạm trên địa bàn tỉnh Long An giáp ranh với các tỉnh do Ủy ban Nhân dân huyện thành lập. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu các lực lượng, đơn vị liên quan trở về đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của đơn vị.

Hiện, tỉnh Long An đang ở cấp độ 2 – đánh giá theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ.

Long An cho phép được tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo phòng, chống dịch nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện phòng, chống dịch (đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19; đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng; có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ)./.

PV (TTXVN/Vietnam+)