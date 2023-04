Văn hoá, xã hội Ô nhiễm môi trường do thi công tuyến đường Trường Chinh

(kontumtv.vn) – Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến đường Trường Chinh, đoạn qua phường Quang Trung và Duy Tân đang lo lắng và bức xúc bởi quá trình thi công Dự án đường Trường Chinh, đoạn từ Phan Đình Phùng đến Đào Duy Từ – phạm vi cầu nối qua sông Đăk Bla không đảm bảo vệ sinh môi trường.

Theo các hộ dân sinh sống dọc 2 bên tuyến đường Trường Chinh, thuộc địa phận 2 phường Quang Trung và Duy Tân, kể từ khi Dự án đường Trường Chinh được triển khai thi công cũng là lúc bụi phát sinh gấp nhiều lần so với trước. Những ngày thời tiết hanh khô, bụi phát tán ra cả một khu vực rộng lớn, ảnh hưởng đến đời sống của người dân 2 bên đường. Chị Trần Thị Bảo Chi, chủ cửa hàng kinh doanh điện tử, điện lạnh của gia đình ở ngã tư đường Trần Nguyên Hãn – Trường Chinh cho biết từ khi tuyến đường này triển khai thi công bụi bay mù mịt, việc buôn bán bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Một biện pháp khá cũ là tưới nước, rửa đường để hạn chế bụi bay lên, tuy nhiên, việc làm này cũng không được đơn vị thi công thực hiện thường xuyên. Những hộ dân ở đây đều mong muốn đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm trả lại mặt đường để người dân thuận lợi trong việc kinh doanh. Chị Trần Thị Bảo Chi bức xúc: “Tôi thấy dự án làm đường rất chậm chạp, ảnh hưởng tới việc buôn bán và người dân đi lại, thấy bất tiện. Nhiều lúc trời mưa đường rất dơ và lầy lội khiến cho người dân đi lại hay bị trượt ngã ngay chỗ ngã tư này. Trời nắng thì gió tấp vào nhà gây bụi bặm. Đôi lúc người dân đi không thấy đường. Nhiều lúc khách đi ngang qua thấy vậy họ cũng bỏ đi, họ không đứng vào mua đồ. Nhà chúng tôi lau chùi suốt ngày người ta vô thấy dơ quá người ta bỏ đi, nhiều lúc bất tiện cho việc buôn bán của chúng tôi.”

Dự án đường Trường Chinh, đoạn từ Phan Đình Phùng đến Đào Duy Từ – phạm vi cầu nối qua sông Đăk BLa do Ban quản lý các dự án 98 nay là Ban Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự án được chia thành 02 hợp phần. Hợp phần 1 được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và công trình thoát nước đoạn từ nút giao đường Lê Hồng Phong đến đường Đào Duy Từ với chiều dài hơn 2,3 km. Hợp phần 2 được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh nền, mặt đường, vỉa hè, hạ tầng kỹ thuật và công trình thoát nước đoạn từ Lê Hồng Phong đến ngã 3 Duy Tân – hướng rẽ qua nhà khách 30/4 với chiều dài gần 400m. Theo lộ trình của dự án, tháng 9/2023 sẽ hoàn thiện hợp phần 1. Tuy nhiên, do chưa có mặt bằng thi công nên đến nay tiến độ hợp phần 1 chỉ đạt 25%. Ông Phùng Văn Long, Phó Trưởng phòng QLDA, Ban Dự án ĐTXD các công trình giao thông dân dụng và công nghiệp cho biết: “Việc thi công gây mất vệ sinh, bụi. Về việc này thì chúng tôi luôn luôn đôn đốc đơn vị thi công, nhắc nhở đề nghị tưới nước đảm bảo vệ sinh, hạn chế việc gây mất an toàn giao thông, mất vệ sinh như người dân phản ánh. Điều kiện mùa mưa đã bắt đầu rồi, vì vậy đảm bảo thoát nước. Còn bất cập bây giờ chúng tôi chưa hoàn thiện được hệ thống thoát nước.”

Ô nhiễm môi trường trong quá trình thi công công trình là điều khó tránh khỏi, tuy nhiên, vấn đề ô nhiễm sẽ giảm đáng kể khi đơn vị thi công lưu tâm và hàng ngày có biện pháp xử lý. Đồng thời, ngành chức năng cũng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm đơn vị thi công nếu không có biện pháp giảm ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển, thi công, xây dựng công trình./.

Hoàng Lợi – Duy Vĩ