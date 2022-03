Văn hoá, xã hội Phấn đấu đến năm 2025, 100% trẻ em mầm non được học 2 buổi/ngày

(kontumtv.vn) – Tỉnh Kon Tum hiện có khoảng 40.800 trẻ em trong độ tuổi mầm non. Theo kế hoạch phát triển giáo dục Mầm non giai đoạn 2020-2025, tỉnh phấn đấu đến năm 2025, 100% trẻ được học 2 buổi/ngày tại các cơ sở giáo dục mầm non.

Kế hoạch còn đặt ra mục tiêu, đến năm 2025 tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi; trẻ em độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 21%; trẻ em độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 92%; có ít nhất 45% trường MN được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, ngành GD&ĐT đang triển khai đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp, hình thức GDMN; nâng cao chất lượng chăm sóc, sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho GDMN.

Trong học kì I năm học 2021-2022, các cơ sở GDMN trên địa bàn tỉnh đã đầu tư gần 13 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để nâng cấp, đầu tư mới cơ sở vật chất. Đồng thời, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; 100% cơ sở GDMN không xảy ra tình trạng bạo hành trẻ; tổ chức dạy học linh hoạt, thích ứng trong tình hình mới./.

Cát Tiên – Văn Hiển