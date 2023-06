Văn hoá, xã hội Phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy

(kontumtv.vn) – Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2023, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thành phố Kon Tum chọn phường Trường Chinh là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm ma túy để thực hiện chuyển hóa năm 2023, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy.

Lãnh đạo Công an thành phố tuyên truyền những hiểm họa ma túy tác động trực tiếp đến sức khoẻ của con người, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển giống nòi của dân tộc và gây ra hậu quả khôn lường đối với sự phát triển kinh tế, an ninh trật tự và an toàn xã hội; việc hạn chế tội phạm về ma túy sẽ góp phần quan trọng hạn chế rất nhiều các loại hình tội phạm khác. Lãnh đạo Công an thành phố kêu gọi người dân chung tay cùng lực lượng chức năng đấu tranh, phòng chống tội phạm về ma túy; tuyên truyền các thủ đoạn xúi dục, lôi kéo sử dụng ma túy của tội phạm đối với học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên; chỉ đạo lực lượng công an thành phố, xã, phường tăng cường bám nắm địa bàn để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng mua bán, sử dụng ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện, quản lý người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma tuý nhằm góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma tuý, không để các đối tượng gây ra các vụ việc gây mất an ninh, trật tự xã hội, đảm bảo tính mạng tài sản của nhân dân.

Sau lễ phát động, các lực lượng tham dự và nhân dân đã tiến hành diễu hành, trên các tuyến đường, tuyên truyền rộng rãi trong toàn thể nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng chống ma túy./.

CTV Trọng Nghĩa