Văn hoá, xã hội Phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022

(kontumtv.vn) – Sáng 9/5, Ban chỉ đạo Tổ chức và điều hành Tháng an toàn vệ sinh lao động tỉnh phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh, UBND thành phố Kon Tum tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2022. Tham dự Lễ phát động có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc.

Năm 2021, Sở Lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với các sở, ngành, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền các quy định pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động, với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú. Tổ chức tập huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho hơn 1.000 người. LĐLĐ tỉnh và các huyện, thành phố hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho 9 đoàn viên trị giá gần 400 triệu đồng; thăm, tặng quà cho hơn 170 lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Các sở, ngành của tỉnh đã kiểm tra 56 đơn vị, doanh nghiệp, công trình xây dựng đang thi công; xử phạt các vi phạm hơn 100 triệu đồng; hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện đúng các quy định về an toàn lao động; LĐLĐ tỉnh tổ chức 70 cuộc giám sát thực hiện pháp luật an toàn lao động. Trong năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn lao động làm 1 người chết, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm trước.

Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” kết hợp với Tháng công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc ghi nhận và biểu dương các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, người lao động đã có nhiều nỗ lực, đóng góp tích cực triển khai, thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; chăm lo đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của nhà nước và nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền; các sở, ban, ngành, đoàn thể; các doanh nghiệp, người lao động trong tỉnh tiếp tục thực hiện các hành động thiết thực nhằm làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường thông tin tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức tốt các lớp tập huấn, huấn luyện, quan tâm nhiều hơn tới khu vực ngoài nhà nước, doanh nghiệp vừa và nhỏ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực thường xảy ra tai nạn lao động; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiến nghị khởi tố vụ án vi phạm an toàn, vệ sinh lao động gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng làm chết người.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo và LĐLĐ tỉnh tặng 143 suất quà cho các cá nhân, gia đình người bị tai nạn lao động, đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 7 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn sửa chữa, xây dựng mới nhà từ Quỹ “Mái ấm công đoàn”; tặng bằng khen của Ban chấp hành LĐLĐ tỉnh cho 4 doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong thực hiện công tác An toàn Vệ sinh lao động và Phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” năm 2021; UBND tỉnh khen thưởng 3 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum năm 2021./.

Trọng Nghĩa

Trung tâm VH-TT-DL&TT TP Kon Tum