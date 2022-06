Văn hoá, xã hội Phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma tuý

(kontumtv.vn) – Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma tuý các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 61 vụ và bắt giữ 117 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý. Kéo theo đó là vấn nạn ma tuý đang diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cùng với việc xuất hiện nhiều loại ma túy mới. Điều này đã trở thành một hiểm hoạ lớn đối với xã hội, đe doạ trực tiếp tới cuộc sống của mỗi người và cộng đồng. Nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội, ngày 26/6 hàng năm đã được chọn là “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy”. Phóng viên Đài PT – TH tỉnh đã có cuộc trao đổi với Trung tá Quách Tiến Hiệp, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh về vấn đề này.

Phóng viên: Thưa ông, trong công tác đấu tranh phòng, chống ma tuý, bên cạnh các hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an, thì sự tham gia của toàn dân giúp đẩy lùi các tệ nạn ma tuý như thế nào?

Trung tá Quách Tiến Hiệp – Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh: Quần chúng nhân dân có vai trò rất lớn đối với công tác phòng, chống ma túy nói chung và trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy nói riêng. Sự tham gia của quần chúng nhân dân, đặc biệt là việc tham gia tố giác tội phạm cho cơ quan chức năng, cung cấp thông tin về tội phạm, về tệ nạn ma tuý sẽ có giá trị rất lớn đối với lực lượng công an cũng như các cơ quan chức năng khác trong cái việc triển khai hoạt động phòng, chống ma túy, triển khai các hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy và các hoạt động cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, cũng như là hỗ trợ công tác cai nghiện.

Phóng viên: Hiện nay, hoạt động tội phạm ma tuý tập trung chủ yếu ở giới trẻ và tại một số xã biên giới. Lực lượng công an tỉnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan đấu tranh phòng, chống ma tuý đối với nhóm đối tượng và các địa phương này bằng những hình thức gì, thưa ông?

Trung tá Quách Tiến Hiệp – Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh : Trước cái tình hình này thì lực lượng công an các cấp ở trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như biên phòng, hải quan và các sở ngành, các thành viên của MTTQ Việt Nam các cấp là tổ chức hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân và học sinh sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh là nâng cao cái nhận thức về hậu quả, tác hại của ma túy và cũng thông báo về các phương thức, thủ đoạn, hoạt động của tội phạm để nâng cao cái nhận thức của quần chúng nhân dân. Và lực lượng công an cũng đã tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh xây dựng kế hoạch Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Trong đó có địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và chủ động nắm tình hình khu vực hai bên biên giới, để từ đó tiến hành các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả về tội phạm ma túy.

Phóng viên: Thưa ông, tháng 6 được xác định là Tháng hành động phòng, chống ma tuý hàng năm. Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh thực hiện những hoạt động gì để hưởng ứng Ngày phòng, chống ma túy, ngày 26/6?

Trung tá Quách Tiến Hiệp – Phó Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh: Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy, lực lượng công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho ủy ban tỉnh có văn bản là chỉ đạo các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh là triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy; chủ động phối hợp với lực lượng biên phòng, hải quan là tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát các khu vực đường biên, đường tuần tra và kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, đường mòn, lối mở để kịp thời ngăn chặn, phát hiện và bắt giữ tội phạm ma túy. Chúng tôi cũng triển khai các phòng ngừa xã hội là phối hợp với các đơn vị có liên quan và trực tiếp là phối hợp với lại chính quyền các xã, phường, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác với tội phạm.

Phóng viên: Vâng, xin cám ơn ông về những thông tin vừa rồi!

Hơ Jan – Thanh Thái