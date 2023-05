Văn hoá, xã hội Phòng bệnh thời điểm giao mùa

(kontumtv.vn) – Thời tiết giao mùa hiện nay là điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, vi rút, côn trùng truyền bệnh như ruồi, muỗi sinh sôi phát triển, làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại bệnh. Trong đó có các bệnh lây truyền qua đường hô hấp và tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng thích ứng của con người.

Đang thời điểm mưa nắng đan xen nên cơ thể khó thích nghi dễ mắc một số bệnh về hô hấp, tiêu hóa. Đặc biệt đối với những người mắc bệnh mãn tính, người già, trẻ em đây là thời điểm bệnh dễ tiến triển thành các đợt cấp. Bà Nguyễn Thị Hà ở phường Quang Trung, TP. Kon Tum đang chăm sóc cháu ngoại điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết, trước đó bé đã có bệnh nền viêm phổi, cộng thêm thời tiết nắng mưa đan xen khiến bệnh có dấu hiệu nặng hơn, phải nhập viện điều trị. Bà Hà nói: “Em bé đi khám bệnh, kêu là bị viêm phế quản nặng, xong bác sĩ cho nhập viện. Ngày hôm qua giờ em bé ho, nhưng mà vô đây chích thuốc, bé cũng đỡ ho.”

Chị Y Nép ở xã Ngok Bay, TP. Kon Tum hiện đang chăm sóc con trai hơn 2 tuổi điều trị tiêu chảy cấp tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Tiêu chảy cấp ở trẻ em là bệnh lý thường gặp, gây ra bởi nhiều nguyên nhân như tác dụng phụ với thuốc, dị ứng với thức ăn, nhiễm trùng, nhiễm vi rút. Khi mắc bệnh, trẻ sẽ ăn ít hơn, khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng thấp. Do đó, không phát hiện và điều trị kịp thời có thể khiến trẻ bị suy dinh dưỡng và mất nước nghiêm trọng.

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã tiếp nhận khám và điều trị gần 5.000 bệnh nhân mắc các bệnh giao mùa liên quan tới đường hô hấp và tiêu hoá. Trong đó, đa phần đối tượng mắc bệnh là trẻ em. Các bệnh lý trẻ em thường mắc phải khi giao mùa như viêm hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi, nhiễm trùng đường tiêu hóa, tiêu chảy cấp. Ngoài ra, còn có các bệnh lý gây bởi muỗi như viêm não Nhật Bản, sốt xuất huyết. Do đó, để phòng tránh bệnh hiệu quả, giảm tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra, trẻ em cần được tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch theo chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia hoặc một số vắc xin khác ngoài chương trình. Bà Trương Đặng Thị Mỹ Châu, bác sĩ Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tư vấn: “Chúng ta phải chú ý bổ sung dinh dưỡng cho bé, thì chúng ta sẽ ăn uống, bổ sung hoa quả theo mùa, rau trái cây theo mùa, vitamin C, vitamin B3 rất là tốt cho hệ miễn dịch của trẻ; chú ý là giữ vệ sinh an toàn thực phẩm ăn chín, uống sôi. Ngoài ra thì chúng ta phải đặc biệt giữ vệ sinh tay chân, quần áo vật dụng, đồ chơi xung quanh trẻ; hướng dẫn cho trẻ vệ sinh răng miệng một cách phù hợp; tập luyện thể dục thể thao hiệu quả, phù hợp với lứa tuổi của mình.”

Ngành y tế khuyến cáo, khi trẻ có các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, tiêu chảy, cần nhanh chóng đưa đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Tránh tình trạng tự ý mua và sử dụng thuốc để điều trị, có thể dẫn đến bệnh nặng hơn, thậm chí gây ra những hậu quả, biến chứng đáng tiếc./.

Hơ Jan – Thanh Hà