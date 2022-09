Văn hoá, xã hội Quốc khánh 2/9, niềm tự hào của nhân dân Việt Nam và phong trào Cánh mạng Quốc tế

(kontumtv.vn) – Ngày 2/9/1945 là mốc son chói lọi của phong trào cách mạng Việt Nam. Từ đây mở ra trang sử mới cho dân tộc, đất nước Việt Nam và phong trào cách mạng thế giới.

77 năm trôi qua, ý nghĩa và tinh thần của Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9 vẫn còn nguyên giá trị. Cô giáo Trần Thị Thu Hồng, Tổ phó Tổ Sử- Địa- Giáo dục công dân, Trường THCS-THPT Liên Việt cho biết, trong chương trình lịch sử phổ thông lớp 9 và lớp 12 có dành nhiều bài giảng về Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 với mục tiêu giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bản thân cô cùng các đồng nghiệp luôn nỗ lực để giúp thế hệ trẻ nắm bắt đầy đủ sự kiện này, giúp các em tự tin và tự hào về dân tộc, về đất nước. Từ đó, các em có suy nghĩ, hành động đúng để kế thừa và phát huy truyền thống. Cô giáo Trần Thị Thu Hồng cho biết: “Cách mạng Tháng Tám đã đập tan ách xiềng xích của thực dân Pháp và Phát xít Nhật cũng như lật đổ chế độ phong kiến tồn tại hàng nghìn năm. Đồng thời cổ vũ mạnh mẽ cho các nước thuộc địa trên thế giới lúc bấy giờ đứng lên đấu tranh. Trong quá trình giảng dạy tôi luôn cố gắng truyền tải cho các em hiểu ý nghĩa của cách mạng tháng 8 năm 1945 trong giai đoạn hiện nay”

Khi Cách mạng tháng 8/1945 nổ ra, Đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn đang hoạt động trong bí mật và chỉ có khoảng 5.000 đảng viên. Thế nhưng với phương châm lấy dân làm gốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã nêu cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn với tinh thần yêu nước của nhân dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. Đây chính là nền tảng để cách mạng Việt Nam giành được chính quyền về tay nhân dân. Chỉ 15 ngày trong tháng 8-1945, cuộc tổng khởi nghĩa cả nước đã giành thắng lợi hoàn toàn. Đến ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và thật sự đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Chị Hứa Thị Thanh Hương ở số nhà 44/6 đường Trương Quang Trọng, thành phố Kon Tum cho biết, mỗi năm vào dịp chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 lịch sử và Quốc khánh 2/9 càng thêm tự hào về mốc son chói lọi này. “Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 thật sự đem lại cuộc sống ấm no cho toàn dân tộc và mỗi người dân Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam cũng như bản thân tôi có quyền tự hào về lịch sử hòa hùng của dân tộc ta. Kế tiếp truyền thống đó thì mỗi người dânViệt Nam phải có trách nhiệm đối với Tổ quốc, gia đình và xã hội”.

Nói về cảm nghĩ của mình nhân dịp cả nước đón chào 77 năm quốc khánh 2/9, anh Trần Quang Đức, công tác tại Ban Tuyên giáo, Tỉnh đoàn Kon Tum tự hào cho biết: “Được sống trong hòa bình tôi luôn nhờ đến công ơn của bậc cha anh đi trước đã hy sinh xương máu cho thế hệ mai sau được yên vui và no ấm, tôi luôn nhớ đến bài học lịch sử của Cách mạng tháng Tám và ngày 2/9. Bản thân tôi cố gắng học tập, rèn luyện phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Trên địa bàn tỉnh Kon Tum, ngay sau khởi nghĩa thành công, sáng ngày 28/8/1945, một cuộc mít tinh lớn với quy mô 3.000 người đã diễn ra tại sân vận động thị xã Kon Tum. Tại đây, chính quyền cách mạng tuyên bố xoá bỏ toàn bộ hệ thống chính quyền đế quốc- phong kiến, lập chính quyền cách mạng của nhân dân. Ngay sau đó, chính quyền Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã ban hành nhiều chính sách đem lại cơn no, áo ấm, đem lại quyền bình đẳng cho người dân. Đó là xóa mù chữ, cứu đói, tăng gia sản xuất, phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh, bài trừ hủ tục lạc hậu. Chị Trần Thị Sáu, Phó Trưởng phòng Lý luận Chính trị & Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum cho biết, sự quan tâm chăm lo của chính quyền cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã giúp người dân Kon Tum thay đổi tư duy từ yêu nước tự phát sang yêu nước và tin theo Đảng, tin theo Bác Hồ, tin chính quyền cách mạng. Đây là nền tảng để nhân dân Kon Tum một lòng theo cách mạng khởi nghĩa khi chính quyền cách mạng tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động bí mật. “Chính quyền cách mạng đã làm rất nhiều việc. Chính sách của họ tác động đến tất cả các mặt hoạt động của xã hội lúc đấy. Tức là về chính trị, về văn hóa xã hội về đoàn kết kinh thượng. Điều đặc biệt nhất là chỉ trong thời gian ngắn đã củng cố được tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở”, chị Trần Thị Sáu cho biết.

Từ bài học Cách mạng Tháng 8 năm 1945, Đảng, Nhà nước ta nói chung và cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói riêng đã vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công cuộc xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Mục tiêu kiên định xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân gắn với đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ và ra sức chăm lo nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân đã được phát huy hiệu quả. Nhờ vậy, kinh tế- xã hội của tỉnh Kon Tum phát triển ổn định từ khu vực thuận lợi đến vùng sâu, vùng xa.

Chào mừng kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 lịch sử là dịp để cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh thêm tự hào, ra sức phấn đấu trong công cuộc xây dựng Kon Tum ngày một phát triển.

Văn Hiển – Thanh Hà