Văn hoá, xã hội Ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh”

(kontumtv.vn) – Thành phố Kon Tum đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tiếng kẻng an ninh” tại xã Kroong.

Mô hình hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự giác, tự quản nhằm tập hợp Nhân dân, huy động sức dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy phục vụ thiết thực cho đảm bảo an ninh trật tự.

Việc phát động xây dựng mô hình “Tiếng kẻng an ninh” góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa phương, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia PCCC và CNCH tại các khu dân cư; làm giảm đến mức thấp nhất khả năng hoạt động của các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và các vụ cháy, nổ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra./.

CTV Trọng Nghĩa