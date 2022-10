Ra mắt ứng dụng hướng nghiệp dành riêng cho học sinh Trung học cơ sở

Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam – Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai” do Trung ương Đoàn phối hợp với thương hiệu Lof Malto – Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế (IDP) triển khai.

Với chủ đề “Năng lượng yêu thương dẫn dắt tương lai – Lead With Lof”, lần đầu tiên được tổ chức trên quy mô toàn quốc, chương trình mang đến chuỗi các hoạt động thú vị, bổ ích cho các em học sinh như: Ra mắt ứng dụng hướng nghiệp; cuộc thi tranh biện “Lead with Lof scholar cup”; sân chơi đồng diễn Flashmob “Lead With Lof Flashmob”, Ngày hội “Lead with Lof”…

Chương trình trao học bổng cho các em học sinh tham gia Lễ phát động.

Theo kế hoạch, Ngày hội “Lead with Lof” dự kiến sẽ được tổ chức 13 ngày hội giao lưu cấp Trung ương tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn 10 tỉnh, thành phố: Phú Thọ, Thái Nguyên, Hải Dương, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang. Mỗi chương trình có khoảng 2.000 học sinh tham gia.