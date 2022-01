Văn hoá, xã hội Sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ đến ngày cuối cùng

(kontumtv.vn) – Với tinh thần góp hết sức mình vào công tác phòng, chống dịch bệnh, các lực lượng trực tại điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 nằm trên Quốc lộ 40B, xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ cho đến khi tạm dừng hoạt động theo công văn chỉ đạo của tỉnh.

Theo công văn của tỉnh, các điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tạm dừng hoạt động từ 0 giờ ngày 12/1. Vì vậy, đây là một ngày đặc biệt đối với cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế tại điểm khai báo y tế phòng, chống dịch Covid-19 trên Quốc lộ 40B, xã Ngọk Lây. Còn ở điểm khai báo y tế ngày nào thì phải làm tốt nhiệm vụ ngày ấy, đây là suy nghĩ chung của các thành viên tham gia trực tại đây. Do đó, như mọi ngày, họ thực hiện công tác kiểm tra khai báo y tế nghiêm túc, nền nếp. Nhờ tinh thần làm việc cao nên dẫu thời tiết có khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt khó khăn thì lực lượng tại đây luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Qua đó, góp phần lớn vào công tác truy vết, khoanh vùng, dập dịch tại địa phương trong thời gian qua. Không nề hà gian khó khi tham gia trực kiểm tra khai báo y tế, anh Lường Anh Tú, Công an xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Mặc dù khối lượng của công việc công an xã rất là đông, ngoài công tác chuyên môn chúng tôi còn phải trực chốt kiểm dịch, một chút khó khăn nhưng đổi lại cái sự yên vui, hạnh phúc của người dân, nhất là trong tình hình dịch Covid-19 như thế này chúng tôi thấy rất là xứng đáng.”

Nhận được thông báo tạm thời dừng hoạt động, vừa vui mừng được trở về cuộc sống bình thường trước đây, các cán bộ, nhân viên y tế vừa không khỏi xúc động bởi họ sẽ chia tay với một nơi, một công việc đã trở nên thân thuộc. Trong buổi trực cuối, họ đã cùng nhau hát vang những bài hát sôi động yêu thích.

Và điều cảm động hơn nữa đó là lực lượng làm nhiệm vụ tại điểm khai báo y tế được chính quyền và bà con địa phương đến tặng quà, động viên. Trong căn lán trực đơn sơ, ai cũng cảm nhận được tình người chan hòa, ấm áp. Biết ơn lực lượng trực tại điểm khai báo y tế, chị Y Kaly ở thôn Đăk Sia, xã Ngọk Lây đem rau cải, quả bí đao đến tặng, chia tay. Chị Y Kaly chia sẻ: “Hôm nay lại lên tặng quà cho các anh ở đây tại cũng thương, các anh phải trực qua đêm vì không có các anh thì bọn em cũng không thể nào ăn tết đầm ấm hay yên tâm, vui vẻ được.”

Trong suốt thời gian qua, lực lượng tại đây thường xuyên nhận được những tình cảm, món quà dân dã của bà con. Anh Lê Thanh Vĩnh, nhân viên Trạm y tế xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông xúc động nói: “Anh em ở đây cũng cảm ơn những người dân ở đây cũng thương người trực chốt, những món quà dù nhỏ nhất nhưng cũng đã tạo động lực cho những anh em trực chốt để hoàn thiện nhiệm vụ được cấp trên giao.”

Do đặc thù nằm ráp ranh với tỉnh Quảng Nam, có nhiều đường mòn, lối mở nên các đối tượng qua điểm khai báo y tế trên Quốc lộ 40B, xã Ngọk Lây khá đông và phức tạp. Tại đây, số lượt khai báo y tế trong 1 tháng khoảng trên 700 lượt. Đặc biệt, do gần tới tết Nguyên Đán nên lượng người qua điểm khai báo y tế những ngày gần đây tăng trên 50%. Anh Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Lây, huyện Tu Mơ Rông cho biết: “Anh em hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã thì xuống thăm hỏi, động viên anh em bước sang năm mới năm Nhâm Dần 2022 sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt.”

Hiện nay, bên cạnh phối hợp thực hiện đầy đủ mọi điều kiện đảm bảo cho việc tạm dừng hoạt động điểm khai báo y tế thì các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên y tế vẫn chuẩn bị sẵn sàng để có thể quay lại nhiệm vụ khi tình hình dịch diễn biến phức tạp./.

Cát Tiên – Văn Hiển