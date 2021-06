Sáng 27/6 thêm 50 ca Covid-19, TP.HCM vượt 3.000 bệnh nhân

50 ca mắc Covid-19 mới đều ghi nhận trong nước tại TP.HCM (40), Long An (7), Bắc Giang (3); trong đó 43 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, cụ thể:

TP.HCM thêm 40 bệnh nhân, gồm các ca bệnh: 15286-15325, trong đó 18 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến công ty Trung Sơn, 18 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện TP.HCM đã ghi nhận 3.066 ca mắc, nhiều thứ hai cả nước.

Long An ghi nhận 7 ca Covid-19, mã số từ 15279-15285, trong đó 4 ca là F1 của bệnh nhân 14919, 1 ca liên quan đến ổ dịch Công ty may Dinsen, 2 ca là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Long An.

Số ca mắc tại Long An hiện tăng lên 61 trường hợp.

Bắc Giang thêm 3 ca 15276-B15278, là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả.

Tính đến sáng 27/6, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 15.325 ca mắc Covid-19, trong đó có 13.565 ca ghi nhận trong nước.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 11.995 ca, trong đó có 3.363 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 14 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng: Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ.

Các cơ sở y tế đã chữa khỏi 6.137 bệnh nhân, nâng tổng số ca công bố khỏi bệnh lên 6.137 bệnh nhân. Số ca tử vong là 74 trường hợp.

Các địa phương đang còn cách ly, theo dõi hơn 177.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện gần 2.000 người, cách ly tập trung hơn 42.000 người, cách ly tại nhà hơn 133.000 người.

Về tình hình tiêm chủng, trong hôm qua có thêm 211.729 người được tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong ngày nâng tổng số mũi tiêm cả nước thực hiện được tính từ ngày 8/3 đến nay lên gần 3,3 triệu mũi, trong đso có hơn 155.000 người được tiêm đủ 2 mũi.

TP.HCM là địa phương có tốc độ điêm chủng nhanh nhất hiện nay, trong ngày 26/6 tiêm được hơn 158.000 người, Bắc Ninh tiêm được hơn 10.600 người, tuy nhiên một số địa phương có tốc độ tiêm còn chậm như Hải Phòng 36 người, Hà Nam 43…

