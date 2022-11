Sẽ công bố tiêu chuẩn quốc gia về sách giáo khoa

Học sinh xem triển lãm sách giáo khoa qua các thời kỳ do Bộ GD&ĐT tổ chức. Ảnh: LV.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, để có thêm thông tin, kinh nghiệm thực tiễn từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội thảo liên quan đến sách giáo khoa. Khi đối chiếu cho thấy, sách giáo khoa Việt Nam và sách giáo khoa (SGK) một số nước trong khu vực và trên thế giới (Lào, Malaysia, Singapore; Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ; Anh, Pháp, Australia, Nga) có những khía cạnh cụ thể như sau:

Về giá sách, dựa trên tiêu chí đơn giá (đồng/trang) sau khi quy đổi về cùng quy cách (khổ sách, số màu in), so sánh các cuốn sách cùng môn học, cùng lớp/cấp học, cho thấy, giá SGK của các nước Ấn Độ, Singapore, Australia và Hàn Quốc cao hơn giá SGK Việt Nam từ 7 đến 12 lần. Về khổ sách, khổ SGK Việt Nam tương đồng với khổ sách các nước nhưng thống nhất theo một khổ nhất định (các nước có nhiều khổ sách đồng thời).

Về giấy in, hầu hết các nước sử dụng giấy in SGK có định lượng cao hơn, độ trắng lớn hơn giấy in SGK của Việt Nam. Về trọng lượng của sách, do sử dụng giấy in có định lượng thấp hơn nên SGK Việt Nam nhẹ hơn SGK các nước.

Về số màu, SGK Việt Nam theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 in 4 màu, tương đồng với sách các nước trên thế giới.

Về tiêu chuẩn, quy chuẩn sách giáo khoa Việt Nam hiện nay đang thực hiện theo quy định như sau:

Về khổ sách giáo khoa; Giấy in sách giáo khoa; Mực in: Thực hiện theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8694:2011.