Văn hoá, xã hội Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý xe quá tải, quá khổ

(kontumtv.vn) – Nhằm góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, thời gian qua, lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh đã và đang tập trung tối đã lực lượng phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải.

Là địa bàn có nhiều nhà máy mỳ, cao su, nhiều điểm khai thác vật liệu xây dựng nên tỉnh Kon Tum có số lượng lớn xe tải hoạt động rất lớn. Thời gian qua, tình trạng một số phương tiện vận tải vi phạm chở quá tải trọng cho phép trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp. Để khắc phục tình trạng này, lực lượng Thanh tra Sở GTVT tỉnh đã phối hợp Cảnh sát giao thông tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tải trọng xe tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54 ở xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum bằng nhiều giải pháp. Anh Lê Hữu Lộc, Đội phó Thanh tra giao thông Sở GTVT tỉnh Kon Tum, Phụ trách Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54 cho biết: “Đơn vị đã lắp đặt cho Trạm cân camera để phạt nguội. Trước khi lắp đặt camera thì chúng tôi đã tuyên truyền cho lái xe trên dọc tuyến là hiện nay Trạm cân đã áp dụng phạt nguội và đã hướng dẫn Nghị định 123 cho lái xe, nếu như họ không chấp hành kiểm tra tải trọng thì chúng tôi sẽ triết xuất video trên hệ thống để xử lý phạt nguội và nói rõ mức tiền phạt cho lái xe biết để họ chấp hành tốt hơn”.

Bên cạnh công tác kiểm tra tải trọng xe tại Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động số 54, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh còn thường xuyên tổ chức kiểm tra lưu động tại các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ trên địa bàn. Từ ngày 21/2 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh đã phối hợp kiểm tra hơn 820 phương tiện, xử lý gần 10 trường hợp xe vi phạm với số tiền hơn 350 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn tình trạng một số chủ xe, lái xe vẫn cố tình vi phạm, nhất là vào thời điểm ngoài giờ hành chính khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát. Do đó, lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động tài xế chấp hành nghiêm túc các quy định về tải trọng. Tài xế Nguyễn Đức Tranh ở tỉnh Gia Lai cho hay: “Tổ công tác Thanh tra giao thông với công an thì làm việc 24/24 nhưng chúng tôi cũng chấp hành nghiêm luật lệ giao thông, qua là qua trạm cân, đo đủ cân rồi chúng tôi đi, chúng tôi chỉ chở đủ tải thôi. Đủ tải thì chúng tôi an toàn về thắng xe, trọng lượng ít thì chúng tôi cũng điều khiển xe an toàn hơn”.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, khắc phục tình trạng các xe tải chở hàng vi phạm về kích thước, tải trọng xe, thời gian tới, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức cho các tài xế chấp hành quy định về đảm bảo an toàn giao thông. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Kon Tum cho biết: “Trong thời gian tới thì tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra trọng tải xe năm 2022 của UBND tỉnh, một mặt thì vẫn tiếp tục với cảnh sát giao thông trực 24/24 tại Trạm cân số 54 để xử lý xe quá tải trong tất cả các ngày trong tuần, trừ Tết Nguyên đán thì mới nghỉ. Đồng thời tăng cường kiểm soát tải trọng lưu động bằng cân xách tay trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ có lưu lượng xe lưu thông lớn”.

Với nhiều giải pháp quyết liệt đã được triển khai trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý xe quá tải, quá khổ đã góp phần giảm thiểu các tai nạn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Đăng Huy – Ngọc Chí