Văn hoá, xã hội Tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp Tết

(kontumtv.vn) – Trước những diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết dương lịch, Tết nguyên đán Qúy Mão và các lễ hội đầu xuân 2023 khi mật độ các phương tiện lưu thông tăng cao, huyện Đăk Hà triển khai nhiều biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Từ trung tuần tháng 11 năm 2022 đến đầu tháng 2 năm 2023, Đội cảnh sát giao thông trật tự, Công an huyện Đăk Hà tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường nội thị trấn Đăk Hà, các tuyến Tỉnh lộ 671, 677 và các tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm gây mất an toàn giao thông như không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy; đi ngược chiều, dừng, đón khách không đúng nơi quy định, vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ, chở quá số người quy định. Bên cạnh đó, Công an huyện tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu, bia – không lái xe”./.

CTV Minh Thái