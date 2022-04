Văn hoá, xã hội Tăng cường đảm bảo trật tự ATGT trong dịp lễ 30/4, 1/5

(kontumtv.vn) – Lễ 30/4 – 1/5 năm nay được nghỉ 4 ngày, nên nhiều người dân sẽ đi tham quan du lịch, về quê thăm thân cũng như tham gia các hoạt động lễ hội, gặp mặt… Do đó, lưu lượng người tham gia giao thông sẽ tăng cao. Vậy để đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), tạo thuận lợi, an toàn cho người dân tham gia các hoạt động trước, trong và sau dịp lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Kon Tum đã chủ động các phương án ra sao? Nội dung này phóng viên Đài PT – TH tỉnh có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Kon Tum.

Phóng viên: Thưa ông! Nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian trước, trong và sau lễ 30/4, 1/5 xin ông cho biết Phòng CSGT có kế hoạch triển khai như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum: Thực hiện kế hoạch cao điểm về bảo đảm trật tự an toàn trong dịp lễ 30/4, 1/5 sắp tới đây phòng CSGT ngoài cái việc căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh, Bộ Công an và của công an tỉnh, phòng cũng đã có triển khai kế hoạch và triển khai một số nhiệm vụ chủ yếu trọng tâm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30/4, 1/5 chúng tôi đã triển khai một số các biện pháp ví dụ như về quân số, chúng tôi đã chủ động huy động lực lượng phương tiện cũng như đảm bảo về quân số về tất cả cán bộ chiến sĩ hiện làm việc tại các tổ làm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm các đội công tác nghiệp vụ khác phải trực ứng trực đủ 100% quân số trong thời gian trước trong và sau dịp lễ 30/4, 1/5 để đảm bảo khi có xảy ra sự cố thì kịp thời huy động lực lượng.

Phóng viên: Ông có thể cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong đợt cao điểm này?

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum: “Về biện pháp, chúng tôi tổ chức thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm một số hành vi vi phạm thường là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông nhất là với đối tượng thanh thiếu niên vi phạm các lỗi là lạng lách đánh võng, nẹt pô quậy phá, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn chạy quá tốc độ để làm sao đảm bảo cho người dân khi tham gia giao thông trong những ngày nghỉ lễ được an toàn, không để xảy ra tai nạn và chúng tôi qua đây cũng mong muốn là cán bộ nhân dân cũng như người dân luôn ủng hộ đối với các lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ và trong sinh hoạt vui chơi thì cần có trách nhiệm để làm sao đảm bảo về an toàn cho mình cũng như là cho những người tham gia giao thông khác”.

Phóng viên: Ông dự báo như thế nào về tình hình nghỉ lễ năm nay so với năm trước?

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum: Dịp lễ 30/4, 1/5/2021 đúng là tình hình TTATGT đã được duy trì ổn định một phần cũng là các lực lượng chức năng CSGT cũng như là các lực lượng khác tăng cường tuần tra kiểm soát, một phần thời điểm đó cũng đang bùng về dịch Covid nên thực hiện các biện pháp giãn cách hạn chế đi lại đối với người dân đây là việc người dân tham gia giao thông cũng như đi chơi trong dịp lễ 30/4, 1/5 bị hạn chế, do đó tình hình TTATGT được duy trì ổn định nhưng trong năm nay dịp lễ 30/4, 1/5/2022 thì phải thích ứng với tình hình mới, chúng tôi dự đoán nhu cầu đi lại vui chơi của người dân của người tham gia giao thông trong dịp lễ sắp tới sẽ đông hơn so với năm 2021.

Phóng viên: Để tránh ùn tắc giao thông ở một số tuyến đường, đặc biệt là những địa điểm du lịch của tỉnh, về phía phòng CSGT đã có phương án như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Xuân Hướng – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Kon Tum: “Chúng tôi có dự báo tình hình một số các tuyến những địa điểm, những nơi du lịch: ví dụ tuyến Quốc lộ 24 lên điểm du lịch sinh thái Măng Đen cũng như một số điểm du lịch khác trên địa bàn tỉnh, chúng tôi cũng chủ động lên phương án bố trí lực lượng phối hợp với các lực lượng chức năng cấp huyện chủ động trong việc phân luồng cũng như là chủ động trong việc đề ra các giải pháp, nếu xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông khi mà các phương tiện tham gia giao thông đông, nhất là xảy ra những vụ va chạm hay tai nạn giao thông, phương tiện chắn hết phần đường có thể sẽ gây ra ùn tắc giao thông. Chúng tôi cũng đã chủ động đề ra phương án để chủ động phòng ngừa nếu có xảy ra thì chúng tôi cũng sẽ có các giải pháp để giải quyết nhanh chóng, làm sao để cho người dân người tham gia giao thông đi lại trong dịp 30/4 được an toàn, thông suốt, tránh xảy ra hiện tượng ùn tắc giao thông.

Phóng viên: Vâng xin cảm ơn ông!

Hoàng Lợi – Thanh Thái