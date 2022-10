Văn hoá, xã hội Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(kontumtv.vn) – Trước tình hình cháy nổ đã và đang xảy ra trên toàn quốc gây thiệt nặng nề về người và tài sản trong thời gian gần đây, song song việc thực hiện tổng kiểm tra, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đang tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các chủ cơ sở kinh doanh và người dân nắm bắt các biện pháp ứng phó và kỹ năng thoát hiểm cơ bản để có thể tự bảo vệ mình.

Ngoài tham gia cùng đoàn kiểm tra liên ngành của các huyện, thành phố, từ đầu tháng 9, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã chủ động đi kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà hàng, khách sạn thuộc diện quản lý. Trong đó tập trung vào các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thượng uý Lê Văn Chương – Đội Công tác phòng cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết đoàn kiểm tra liên ngành tập trung vào việc kiểm tra trang bị phương tiện, cũng như việc làm chủ, sử dụng thành thạo các loại phương tiện PCCC, CNCH; đặc biệt quan tâm tới đường lối thoát nạn có đảm bảo các yêu cầu khi xảy ra cháy nổ xảy ra hay không… Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tuyên truyền những kiến thức, kĩ năng về PCCC, CNCH, kỹ năng thoát nạn cho người đứng đầu cơ sở, nhân viên để họ có thể hướng dẫn lại cho khách hàng khi có sự cố xảy ra.

Toàn tỉnh hiện có 43 cơ sở đăng ký kinh doanh dịch vụ karaoke. Lực lượng chức năng đánh giá, đa số các phòng karaoke hiện nay được thiết kế có đặc trưng là khép kín, nhiều đèn led, đèn nháy, tường cách âm chưa đảm bảo nên khi cháy sẽ nhanh chóng lây lan. Trong khi đó, việc trang bị các thiết bị PCCC hay xây dựng các lối thoát hiểm độc lập vẫn chưa được các cơ sở chú ý đầu tư. Đây cũng chính là thực trạng chung của các quán karaoke hiện nay trên địa bàn tỉnh. Theo Thượng tá Đặng Việt Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, bên cạnh những cơ sở thực hiện tốt vẫn còn một số cơ sở chưa đảm bảo về an toàn PCCC, phổ biến nhất là lối thoát nạn trong các cơ sở còn chưa đảm bảo theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn; thứ hai đó là hệ thống điện còn câu móc thêm các tụ điện; và thứ ba là các trang bị phương tiện chưa đảm bảo, đặc biệt là hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và hệ thống chữa cháy trang bị tại cơ sở hoạt động chưa hiệu quả, dẫn đến khi mà có sự cố xảy ra thì nguy cơ về thoát nạn chưa được đảm bảo an toàn.

Không chỉ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, đa phần các vụ cháy nổ khác đều xuất phát từ sự bất cẩn của con người. Bởi hiện nay nhiều người dân vẫn còn khá thờ ơ, chủ quan với việc phòng ngừa chát nổ. Do đó, bên cạnh lập biên bản vi phạm, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh tự khắc phục hay tạm đình chỉ hoạt động, cơ quan chức năng đưa ra những khuyến cáo trước hàng loạt các vụ cháy, nổ xảy ra gây thiệt hại lớn về người và tài sản trong thời gian qua trên toàn quốc. Thượng tá Đặng Việt Dũng – Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo: “Cụ thể nhất là việc sử dụng điện an toàn, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt tại các cơ sở phải đảm bảo quy định theo nội quy đã niêm yết và song song đó thì kỹ năng thoát nạn đối với người dân trong các vụ cháy. Tránh những chỗ bị nhiễm khói, những chỗ mà nguy cơ cháy lan, tránh sử dụng thang máy, thang xoắn ốc, tránh trong phòng kín dễ bị ngạt khói. Đồng thời là sử dụng các thiết bị, các vật dụng hiện có tại ngay chỗ đang bị nạn để chúng ta đề phòng về nhiễm khói khí độc và tăng cường lượng oxy để chúng ta có lượng oxy nhất định duy trì khả năng sống sót của mình trong thời gian an toàn nhất và lực lượng cảnh sát PCCC sẽ có mặt kịp thời. Từ đó sẽ giải cứu người và đồ vật ra nơi an toàn một cách hiệu quả nhất.”

Hiện, các lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai đợt tổng kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xây dựng kế hoạch tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhằm nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống ngay tại hiện trường, giúp cho chủ cơ sở và kể cả lực lượng cảnh sát PCCC vận hành thuần thục các chiến thuật trong chữa cháy và CNCH, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra./.

Hơ Jan – Thanh Hà