Văn hoá, xã hội Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông

(kontumtv.vn) – Trước tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), đảm bảo sự an toàn của người dân khi tham gia giao thông với mục tiêu người người, nhà nhà “Đi đến nơi, về đến chốn”.

Xác định đảm bảo TTATGT là nhiệm vụ xuyên suốt và thường xuyên, trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lực lượng CSGT tỉnh đã xây dựng các kế hoạch tuần tra, kiểm tra; sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Đồng thời huy động tất cả lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật đồng bộ để xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với đó triển khai thực hiện các chuyên đề đảm bảo TTATGT riêng của ngành trên địa bàn tỉnh, như: tuyên truyền, nhắc nhở người dân nhận thức được những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn như là vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường theo quy định. Bên cạnh đó, Phòng CSGT cũng đã thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng liên ngành tăng cường lực lượng phối hợp cùng với Công an cấp huyện để bám tuyến và trải dài trên tuyến. Qua đó, công tác tuần tra, kiểm soát luôn được đảm bảo và khép kín trên 24/24 giờ.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuần tra, kiểm tra và phát hiện hơn 3.700 trường hợp vi phạm về TTATGT, tăng gần 1.000 trường hợp so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, đã xử lý hơn 3.000 trường hợp; tạm giữ gần 1.500 phương tiện và 2.000 giấy tờ các loại. Tổng số tiền phạt vi phạm hơn 4,5 tỷ đồng. Thiếu tá Lê Minh Tuấn – Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: “Qua thời gian triển khai thực hiện thì tình hình vi phạm TATGT trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhất là cái số người điều khiển phương tiện ở trên đường mà trong cơ thể đã có nồng độ cồn vẫn xảy ra nhiều. Qua đó thì lực lượng chức năng cũng đã kiên quyết xử lý và lập biên bản đối với những trường hợp trên. Sau thời gian triển khai thực hiện, một bộ phận quần chúng nhân dân cũng đã ý thức được và người dân cũng đã đồng tình ủng hộ, góp phần để CSGT hoàn thành nhiệm vụ.”

Theo thống kê của Công an tỉnh, từ đầu tháng 2 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 07 vụ TNGT nghiêm trọng, làm 08 người chết, 11 người bị thương. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT là điều cấp thiết. Với mục đích nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT và tăng tính răn đe đối với người dân khi điều khiển phương tiện tham gia thông. Qua đó góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn giao thông, gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Hơ Jan – Thanh Hà