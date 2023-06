Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và dịch bệnh mùa hè

Khoa Cấp cứu nội (Bệnh viện Thanh Nhàn). Ảnh tư liệu: Minh Quyết/TTXVN

Theo đó, để hướng tới các hoạt động hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 13 (ngày 15/6 hàng năm) và tăng cường phòng, chống các bệnh dịch mùa hè, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa, đường hô hấp…, bệnh tiêu chảy do virus Rota, tay chân miệng, lỵ, thương hàn, sởi, cúm, sốt xuất huyết, viêm não do virus, viêm não do não mô cầu, viêm não Nhật Bản thường có số mắc cao và có thể bùng phát thành dịch lớn, Cục Y tế dự phòng đề nghị các tỉnh, thành phố phát động các chiến dịch chiến dịch diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết.

Đồng thời, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động thiết thực khác để huy động chính quyền, ban, ngành, đoàn thể và người dân tích cực tham gia vào công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại địa phương, cao điểm vào tháng 6/2023 nhằm hướng tới Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 13. Bên cạnh đó, các đơn vị chức năng tăng cường truyền thông giáo dục sức khỏe với thông điệp truyền thông đã được Bộ Y tế và Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe khuyến cáo.

Các tỉnh, thành phố vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm; tuyên truyền biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại hộ gia đình và cộng đồng bằng nhiều hình thức như họp tổ dân phố, phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa đài, phát thanh, báo chí, truyền hình; tập trung tuyên truyền về vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng, an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống chín; thực hiện 3 sạch: ăn uống sạch, ở sạch và chơi đồ chơi sạch.

Các tỉnh, thành phố chỉ đạo đơn vị y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, thực hiện cách ly, kịp thời xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng; lấy mẫu xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh; củng cố đội chống dịch cơ động, đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng điều tra, xác minh, đánh giá, xử lý ổ dịch và hỗ trợ tuyến dưới; tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong, thực hiện tốt phòng tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị.