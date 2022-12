Văn hoá, xã hội Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật

(kontumtv.vn) – Xác định vai trò của công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật trong việc kéo giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, huyện Ngọc Hồi đã quan tâm đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Trong năm 2022, huyện tổ chức gần 300 đợt tuyên truyền phổ biến pháp luật với hơn 38.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, an ninh mạng, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, tội phạm, an ninh biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ rừng…gắn với triển khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam.

Đến nay, huyện duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của 68 tổ hòa giải tại các thôn, tổ dân phố với gần 500 hòa giải viên. Trong năm, các tổ hòa giải thành công hơn 120 vụ việc, góp phần ngăn chặn kịp thời các mâu thuẫn phát sinh từ cơ sở, giữ gìn sự đoàn kết, gắn bó trong dân cư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giải quyết kịp thời những vướng mắc, các tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật; duy trì, củng cố sự đoàn kết trong nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương./

CTV Thu Trang