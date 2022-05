Văn hoá, xã hội Tăng cường tuyên truyền, xử lý vi phạm hàng lang an toàn giao thông đường bộ

(kontumtv.vn) – Trước thực trạng các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông, lòng đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, xây dựng trái phép đang có chiều hướng gia tăng, thời gian qua, lực lượng Thanh tra giao thông Sở Giao thông-Vận tải tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động, xử lý các vụ vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Qua đó, từng bước nâng cấp, tiến đến hoàn thiện dần hành lang đường bộ trên địa bàn tỉnh.

Gia đình anh Nguyễn Minh Thảo ở thôn Đăk Prông, xã Chư Hreng kinh doanh quán cà phê nhiều năm nay. Với mong muốn thu hút thêm khách hàng đến quán, anh dự định sẽ mở rộng diện tích, xây thêm một số công trình để phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, khi UBND xã thông báo phần đất của anh nằm trong hành lang an toàn giao thông tỉnh lộ 671 được quy hoạch nâng cấp và mở rộng, không cho phép xây dựng và buộc phải tháo dỡ các công trình trong phạm vi 10m, anh Thảo đã vui vẻ tháo dỡ các công trình vi phạm để tiến độ thi công tuyến đường diễn ra nhanh hơn. “Ban đầu là mình dự định là xây cái khuôn viên phía trước để trang trí quán cà phê cho nó đẹp, nhưng mà khi nghe chủ trương của Nhà nước là xây dựng mở rộng đường tỉnh lộ 671 thì mình cũng chấp hành chủ trương của Nhà nước đưa ra là mình tự động tháo dỡ, cũng như là mình đi đầu cái phong trào này để tuyên truyền đến mọi người dân”, anh Thảo cho hay.

Thực tế cho thấy, anh Thảo chỉ là một trong số ít trường hợp chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ. Hiện trên nhiều tỉnh lộ, vỉa hè trên địa bàn tỉnh đã bị người dân biến thành nơi để hàng hóa, xây dựng các công trình nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị. Điển hình như một số hộ dân ở dọc tuyến đường Đồng Nai, phường Lê Lợi và dọc tỉnh lộ 671 đoạn qua xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum đã lợi dụng việc mở rộng tuyến đường để xây dựng các công trình nằm trong hành lang đường bộ như hòn non bộ, bể cá, hàng rào để chờ đền bù. Để xử lý tình trạng này, thời gian qua, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương đã thành lập các tổ công tác xuống tận địa bàn thôn, làng, đến từng hộ dân tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức chấp hành, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không chấp hành tháo dỡ, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế, giải tỏa theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời rà soát, kiểm tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tránh tình trạng cấp đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ. Anh Vũ Hồng Hải, Đội Thanh tra số 1, Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải cho biết: “Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường, thường xuyên đi dọc tuyến nếu phát hiện hộ vi phạm sẽ tiến hành mời hộ dân đến UBND địa phương tiến hành biên bản làm việc và vận động tháo dỡ trong vòng 7 ngày, nếu người dân không tháo dỡ sẽ tiến hành lập biên bản hành chính”.

Từ năm 2013 đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông tỉnh đã phối hợp tuyên truyền tại 20 xã, phường với gần 1.100 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Qua đó, đã vận động tự động tháo dỡ hơn 430 trường hợp. Một số địa phương đã làm tốt công tác vận động tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang an toàn đường bộ là các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Tô. Cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông đường bộ của người dân, lượng lực chức năng còn tăng cường phối hợp xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. “Lực lượng thanh tra giao thông, đơn vị quản lý đường, chính quyền cấp xã, cơ quan chức năng ở huyện sẽ phối hợp tiếp tục tuyên truyền đối với các hộ dân vi phạm, sau đó vận động tự giác tháo dỡ, nếu không tự giác tháo dỡ thì sẽ lập hồ sơ cưỡng chế những trường hợp vi phạm, với mục đích là năm 2022 sẽ xử lý hết những trường hợp vi phạm từ trước đến nay, kiên quyết không để phát sinh trường hợp vi phạm mới”,ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Chánh Thanh tra Sở Giao thông-Vận tải cho biết.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của lực lượng Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ đã giúp tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Đăng Huy – Ngọc Chí