Văn hoá, xã hội Thêm 2 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 35, 36 tại tỉnh Kon Tum

(kontumtv.vn) – Ngày 30/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum thông báo về 02 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và trường hợp thứ 35, 36 dương tính (+) với SARS-CoV-2 tại tỉnh Kon Tum.

Cụ thể, trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2:

Trường hợp tái dương tính thứ nhất là V.T.N.A, sinh năm 2003, giới tính nữ, dân tộc Mường; địa chỉ: Xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (V.T.N.A đã mắc COVID-19 vào ngày 25/8/2021; hoàn thành việc cách ly, điều trị COVID-19 vào ngày 09/9/2021 tại tỉnh Bình Dương). Đây là công dân được tỉnh Kon Tum đón về từ tỉnh Bình Dương trong ngày 28/9/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 – Sao Mai, thành phố Kon Tum, V.T.N.A đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm; ngày 28/9/2021, V.T.N.A có kết quả xét nghiệm RT-PCR tái dương tính (+) với SARS-CoV-2. V.T.N.A đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum (đường Đồng Nai, xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum).

Trường hợp tái dương tính thứ hai là N.G.L, sinh năm 1985, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (N.G.L đã mắc COVID-19 vào ngày 30/8/2021; hoàn thành việc cách ly, điều trị COVID-19 vào ngày 21/9/2021 tại tỉnh Kon Tum); ngày 28/9/2021 (ngày thứ 8, N.G.L đang thực hiện việc cách ly tại nhà sau khi xuất viện), NGL có kết quả xét nghiệm RT-PCR tái dương tính (+) với SARS-CoV-2. NGL đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum .

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 35, 36:

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 35 là P.T.C, sinh năm 1989, giới tính nam, dân tộc Kinh; địa chỉ: Xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đây là công dân được tỉnh Kon Tum đón về từ tỉnh Bình Dương trong ngày 28/9/2021; ngay sau khi đến Chốt 1 – Sao Mai, thành phố Kon Tum, P.T.C đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS CoV-2; ngày 29/9/2021, P.T.C có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. P.T.C đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô (Khối 9, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 36 là A.M, sinh năm 2016, giới tính nam, dân tộc Ba Na; địa chỉ: Xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Từ ngày 27/9 đến ngày 28/9/2021, A.M cùng với 03 người trong gia đình thuê xe ô tô và tài xế di chuyển từ tỉnh Bình Dương về tỉnh Kon Tum (trên xe có 05 người: A.M cùng 03 người trong gia đình và tài xế); khoảng 02 giờ sáng ngày 28/9/2021, đến Chốt 1 – Sao Mai, thành phố Kon Tum, tài xế và phương tiện quay về lại tỉnh Bình Dương, không vào địa bàn tỉnh Kon Tum; tại đây, A.M đã được các lực lượng chức năng đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm với SARS-CoV-2; ngày 29/9/2021, A.M có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính (+) với SARS-CoV-2. A.M đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến số 1 tỉnh Kon Tum.

Như vậy, đây là 02 trường hợp tái dương tính (+) với SARS-CoV-2 và trường hợp mắc COVID-19 thứ 35, 36 được kiểm soát và đưa đi cách ly tập trung, điều trị kịp thời. Tính đến ngày 29/9/2021, tỉnh Kon Tum chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng.