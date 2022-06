Văn hoá, xã hội Thi đấu môn kéo co tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm 2022

(kontumtv.vn) – Sau khai mạc Đại hội, cùng với 7 môn thể thao thi đấu tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kon Tum lần thứ VII năm 2022, bộ môn kéo co tranh tài trong 02 ngày, từ 18 – 19/6.

Dự Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh năm nay, bộ môn kéo co có hơn 100 vận động viên đến từ 9 đoàn, gồm Công an tỉnh, Sở GD&ĐT, thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Tô, Kon Plông, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đăk Glei.

Môn kéo co thi đấu 03 nội dung gồm kéo co nam hạng cân 560kg, kéo co nữ hạng cân 520kg và kéo co đồng đội nam, nữ hạng cân 540kg.

Sau 02 ngày tranh tài sôi nổi, Ban Tổ chức trao 03 bộ huy chương cho các đoàn vận động viên đạt thành tích cao nhất; trong đó, huy chương vàng hạng cân 560kg kéo co nam và hạng cân 540kg kéo co đồng đội nam, nữ thuộc về Đoàn Sở GD&ĐT; Đoàn huyện Ngọc Hồi giành huy chương vàng nội dung kéo co nữ hạng cân 520kg./.

Thu Trang – Công Luận