Thiệt hại ban đầu do ảnh hưởng cơn bão số 4 gây ra

(kontumtv.vn) – Ảnh hưởng bão số 4 khiến nhiều nhà dân, công trình hạ tầng và nhiều diện tích hoa màu ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ đêm ngày 27/9 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi đã có mưa lớn trên diện rộng. Mưa bão không gây thiệt hại về người song đã làm gãy đổ một số diện tích cây công nghiệp, ngập úng cục bộ nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn. Đến 9 giờ sáng ngày 28/9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn huyện tiếp tục có mưa lớn, mực nước tại các sông suối tiếp tục dâng cao gây chia cắt giao thông tại một số điểm trên đường liên thôn xã Đăk Ang, đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Đăk Nông, nhiều công trình trường học, nhà dân bị ngập nước. Để khắc phục hậu quả mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, UBND huyện Ngọc Hồi chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp cùng chính quyền các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; cắt cử người trực, bố trí biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm và chuẩn bị vật tư, máy móc, nhân công để sẵn sàng ứng cứu khi sự cố xảy ra; đồng thời khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa bão, nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN và PTDS huyện Kon Plông cho biết, tính đến 7h00 ngày 28/9 trên địa bàn huyện Kon Plông đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão. Nhiều cây đổ tại các tuyến đường quốc lộ 24, tỉnh lộ 676, đường liên thôn ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại xã Đăk Nên một ngôi nhà bị tốc mái. Tại xã Măng Bút điểm trường chính của xã bị tốc mái tôn 1 gian phòng học. Hiện 6 xã Pờ ê; Đăk Tăng; Măng Bút; Đăk Ring; Đăk Nên và xã Ngọc Tem mất điện từ lúc 4 giờ 30 phút ngày 28/9 do cây ngã đè đường dây điện. Hiện Ban chỉ huy PCTT – TKCN và PTDS huyện và UBND các xã, thị trấn chỉ đạo lực lượng xung kích thông tuyến quốc lộ và các tuyến đường trên địa bàn và giúp người dân khắc phục thiệt hại.

Tính đến 07h ngày 28/9, huyện Tu Mơ Rông thực hiện di dời 83 hộ với 380 nhân khẩu của 07 xã nhằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn tại các hộ dân, các trường học trên địa bàn; đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm cho người dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã làm 12 căn nhà bị tốc mái, 01 nhà bị xiêu vẹo. 02 xã Văn Xuôi, Ngọc Yêu tạm thời bị mất điện. Về giao thông, nhiều điểm trên tuyến quốc lộ 40B, tuyến tỉnh lộ 678, các tuyến đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, ngập nước, cây cối đổ ra đường làm 04 xã và 01 thôn bị cô lập tạm thời. Mưa lũ làm thiệt hại 4ha diện tích lúa nước và 500m2 ao cá tại xã Đăk Tờ Kan. Huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo các lực lượng tăng cường xuống cơ sở, cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân; khẩn trương thu gom cây gãy đổ để đảm bảo giao thông; khắc phục tình trạng mất điện tại 2 xã Văn Xuôi, Ngọc Yêu; các xã tiếp tục theo dõi thời tiết, triển khai hỗ trợ các hộ dân di dời khẩn cấp trong tình huống cần thiết; hỗ trợ các hộ dân giằng néo nhà cửa và khắc phục những thiệt hại.

Trên đường Hồ Chí Minh tại Km 1422+344 ở Cầu Cạn 3 (đoạn qua thôn Măng Khên xã Đăk Man, huyện Đăk Glei ) vừa bị sạt lở, đang gây ách tắc giao thông.

