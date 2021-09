Văn hoá, xã hội Thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nan ma túy

(kontumtv.vn) – Thực hiện Quyết định 2699 ngày 4/8/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm tỉnh Kon Tum, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Ngọc Hồi tổ chức Lễ phát động thực hiện kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Pờ Y.

Thời gian thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi từ tháng 9/2021 đến tháng 9/2022. Ban chỉ đạo huyện Ngọc Hồi nêu quyết tâm chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm về tội phạm và tệ nạn ma túy tại xã Pờ Y thành địa bàn an toàn, không để hình thành điểm nóng phức tạp về trật tự an toàn xã hội. Quá trình thực hiện đảm bảo quyết liệt, nghiêm túc và phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nhất là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương.

Nhân dịp này, Ban chỉ đạo tặng quà, động viên thành viên Tổ an ninh Nhân dân xã Pờ Y hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

CTV Thu Trang