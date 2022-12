Văn hoá, xã hội Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trạm biến áp 220 Kv Kon Tum

(kontumtv.vn) – Chiều 9/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Trạm biến áp 220 Kv Kon Tum, ở thôn Thanh Trung, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum.

Theo tình huống giả định, trong quá trình hoạt động của máy biến áp xuất hiện sự nung nóng cục bộ trong lõi thép, dẫn đến cháy âm ỉ, thời gian kéo dài. Trong khi xuất hiện sự cố, thiết bị bảo vệ mất tác dụng, van an toàn bị hỏng, công nhân vận hành không kịp thời phát hiện để tắt máy, làm cho các cuộn dây của phần tăng, hạ áp trong máy bị chập, kèm theo hiện tượng nổ. Lực lượng PCCC cơ sở đã sử dụng các bình chữa cháy để dập tắt đám cháy nhưng do đám cháy quá lớn nên công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả. Lực lượng PCCC cơ sở đã gọi cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Kon Tum hỗ trợ qua số điện thoại 114.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã điều động 30 cán bộ, chiến sĩ; 01 xe cứu nạn cứu hộ và 03 xe chữa cháy nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ khống chế, dập tắt đám cháy.

Sau khi tổ chức thực tập, các lực lượng tiến hành rút kinh nghiệm; đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên Trạm Biến áp 220 Kv Kon Tum nâng cao công tác PCCC tại đơn vị để hạn chế những thiệt hại đáng tiếc có thể xảy ra./.

Đăng Huy – Ngọc Chí